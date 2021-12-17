NEVÜ'de 'Mate-Matine: Alternatif Matematik' İsimli Film Gösterimi Gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) 'Mate-Matine: Alternatif Matematik' filiminin gösterimi gerçekleştirildi.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 12:10
NEVÜ'de 'Mate-Matine: Alternatif Matematik' İsimli Film Gösterimi Gerçekleştirildi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) 'Mate-Matine: Alternatif Matematik' filiminin gösterimi gerçekleştirildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NEVÜ) ‘Mate-Matine: Alternatif Matematik’ filiminin gösterimi gerçekleştirildi.

NEVÜ Matematik Kulübü tarafından ‘Mate-Matine:Alternatif Matematik’ isimli etkinlik gerçekleştirildi. NEVÜ Matematik Kulübü bünyesinde ‘Mate-Matine’ olarak isimlendirilen film izleme serisinin Aralık ayı etkinliği olan ‘Alternatif Matematik Kısa Film’ gösterimi NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bir ilkokul matematik öğretmeninin “2+2=?” sorusuna “22” cevabını veren bir öğrencisini düzeltmesi üzerine veli, müdür ve hatta belediye başkanı tarafından eleştirilmesini anlatan, David Maddox ve Malcolm Morrison’ın senaristliğini yaptığı ve 16 farklı film festivalinden ödüllü komedi filmi, etkinliğe katılan öğrenciler ve akademisyenler tarafından beğeni ile izlendi. Matematik Kulübü Akademik Danışmanı Arş. Gör. Dr. Çağla Ramis’in moderatörlüğünde ‘Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersi’ kapsamında katılımcılarla eğitim hayatlarındaki matematik ile ilgili önyargılar üzerine keyifli bir sohbetle devam etkinlik, aynı zamanda farklı yaş gruplarından ve birçok bölümden öğrencinin buluşmasına vesile oldu.

Etkinlik, farklı yaş gruplarından öğrencilerin matematik eğitimindeki anılarını katılımcılar ile paylaşması ve Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sezer Sorgun’un da pür matematik alanında çeşitli değerlendirmelerde bulunmasıyla sona erdi.

İhlas Haber Ajansı

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