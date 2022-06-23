Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'den Vali Gökmen Çiçek'e nezaket ziyareti
Nevşehir Valisi Sayın İnci Sezer Becel, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e nezaket ziyaretinde bulundu.
- 23.06.2022 17:00
- Güncelleme: 23.06.2022 18:03
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Nevşehir Valisi Sayın İnci Sezer Becel, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaret öncesinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra makamda gerçekleşen ve karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gökmen Çiçek, ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e teşekkür etti.
Ziyarette, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise Vali Gökmen Çiçek’e nazik karşılamalarından ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN