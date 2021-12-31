Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Demir'den Rektör Aktekin'e Veda Ziyareti

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e veda ziyaretinde bulundu.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Murat Demir, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti. İl Müdürü Demir Nevşehir’de yürüttüğü görev süresi boyunca gösterdiği yakın işbirliğinden ötürü, Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyaretlerinden dolayı İl Müdürü Demir’e teşekkür eden Rektör Aktekin ise, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu.