Nevşehir Devlet Hastanesi'nde ERCP Ünitesi Hizmete Açıldı

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) ünitesi hizmete açıldı. Hizmete giren Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) cihazı ile ilk operasyon yapıldı.

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  • Güncelleme: 15.12.2021 16:35
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde ERCP Ünitesi Hizmete Açıldı
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) ünitesi hizmete açıldı. Hizmete giren Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) cihazı ile ilk operasyon yapıldı.
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Nevşehir Devlet Hastanesi’nde Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) ünitesi hizmete açıldı. Hizmete giren Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) cihazı ile ilk operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda daha önce il dışına sevk edilerek safra kesesine stent takılan hastanın stenti Nevşehir Devlet Hastanesi’nde ilk defa kullanılan ERCP cihazı ile çıkartıldı. Operasyon Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Yavuz ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erkut Bayram tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Hizmete giren ERCP cihazı hakkında bilgi veren Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Yavuz; “Bu cihaz niçin önemli ve gerekliydi. ERCP işlemi özellikle bölgemizde yoğun olan safra kesesi ve safra yolları taşları için gerekli bir işlem. Biz ERCP işlemi ile safra yollarındaki problemlerin tanısını koyabiliyoruz, hem de eş zamanlı olarak tedavisini yapabiliyoruz. Bu işlemin burada yapılabilmesi bizim ve halkımız açımızdan çok büyük bir başarı. Şu an burada bulunan hastamızı ERCP ünitemiz olmadığı için daha önce başka bir şehre göndererek ERCP işlemi yapılmasını sağlamıştı. Orada hastamıza safra yollarındaki tıkanıklıktan dolayı stent takılmıştı. Şimdi stent vazifesini gördü. Stendi bulunduğu yerden alarak safra yollarında bir patoloji olup olmadığına bakacağız. Yine gerekirse stentleme işlemi yapacağız” dedi.

“Hastalar il dışına gönderilmeyecek”

Safra yolu ve pankreas kanserlerinin hem tetkik hem de tedavilerinde ERCP işleminin çok önemli olduğunun altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Yavuz hiçbir hastanın il dışına gönderilmeyeceğini de söyledi. Operasyona katılan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erkut Bayram da açıklamasında, “Bu ünitenin hastanemize kazandırılması hem bölgede hem de çevre illerde heyecan ile karşılanacağı inancındayım. Nevşehir’de aylık ortalama 20 hastayı safra yolu tıkanıklığı ve safra yolu problemlerinden dolayı sevkini gerçekleştiriyorduk. Bundan sonra bu sevkleri yapmayacağız” diye konuştu.

“Bölgedeki hastalara da umut olacak”

Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Yavuz, Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Yozgat illerinde de bu işlem yapılamadığı için oradaki hastalara da faydalarının olacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı

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