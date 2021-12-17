Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 15:27
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ekiplerce; durumlarından şüphelendikleri M.T. ve G.G.’nin üzerinde yapılan aramada kubar esrar ve uyarıcı madde ele geçirildi. 2 şahıs da gözaltına alındı. Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen faaliyette ise, E.T.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada kubar esrar ve uyarıcı madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen faaliyette ise, İ.Ç. ve Y.Ç.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 69,36 gram sentetik kannabinoid ve 0,74) gram metamfetamin ile uyarıcı madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan İ.Ç. ve Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı

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