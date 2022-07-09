Nevşehir'de peş peşe çıkan yangınlar korkuttu

Nevşehir'de arka arkaya çıkan işyeri ve ikamet yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan 1 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

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  • 09.07.2022 13:36
  • Güncelleme: 09.07.2022 13:36
Nevşehir'de peş peşe çıkan yangınlar korkuttu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de arka arkaya çıkan işyeri ve ikamet yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan 1 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 2000 Evler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde bulaşık makinesinden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İbrahim Paşa Mahallesi’nden ikinci bir yangın ihbarı alındı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde tüp hortumundan çıktığı belirlenen yangında 1 kişi yanarak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanan şahıs, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlama ihtimaline karşı polis 5 katlı binayı tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Evde bulunan kadın olay anını anlatarak, "Ocakta yemek pişiriyordum, bir anda tüpün hortumu alev aldı. İki çocuğumu alarak dışarı kaçtım, eşim yangını söndürmek için evde kaldı. Şu anda ambulansta, durumu nasıl bilmiyorum" dedi.

Her iki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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