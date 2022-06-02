Nevşehir'de içme suyu hatları yenileniyor

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesindeki konutların içme suyu abone bağlantılarını besleyen içme suyu ana hattı yenileniyor. 750 metre uzunluğundaki hattın yenilenmesi ile birlikte mahallede eski borulardan kaynaklanan su kesintileri sona erecek.

PAYLAŞ
  • 02.06.2022 15:09
  • Güncelleme: 02.06.2022 15:09
Nevşehir'de içme suyu hatları yenileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in 2000 Evler Mahallesindeki konutların içme suyu abone bağlantılarını besleyen içme suyu ana hattı yenileniyor. 750 metre uzunluğundaki hattın yenilenmesi ile birlikte mahallede eski borulardan kaynaklanan su kesintileri sona erecek.

Şehri modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturmak için milyonlarca liralık yatırım ile birçok mahallede içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek ilk kez yağmur suyu hatlarını oluşturan Nevşehir Belediyesi yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak 2000 evler Mahallesinde eski içme suyu hatlarında yaşanan arızalardan kaynaklı su kesintilerini önlemek için harekete geçti. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasından Rauf Nail Akman İlkokuluna kadar olan 750 metrelik yolda bulunan ve 2000 Evler Mahallesindeki konutların abone bağlantılarını besleyen ana hattın değişimi için çalışmalar başladı.

Belediye ekipleri hat üzerinde bulunan ve sık sık arızalara neden olan eski asbestli borular yerine yeni nesil polietilen borular döşüyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri İl Disiplin Kurulu cezaları belirledi

Kayseri İl Disiplin Kurulu cezaları belirledi

Kayserispor'da 16 yerli oyuncu oynadı

Kayserispor'da 16 yerli oyuncu oynadı

Kayserispor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi ile öğrenciler doğayı temizledi.

'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi ile öğrenciler doğayı temizledi.

Yedi Hilal Derneğinden Eru Bahar şenliklerine protesto

Yedi Hilal Derneğinden Eru Bahar şenliklerine protesto

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukatın yargılanmasına başlandı

"Hipnoz davası" ile ilgili 3 avukatın yargılanmasına başlandı

Kayserispor'da teknik direktör arayışları devam ediyor

Kayserispor’da teknik direktör arayışları devam ediyor

DAHA FAZLA
'Suriyeli öğrencilere ulaşım ücretsiz' iddiasıyla ilgili açıklama

‘Suriyeli öğrencilere ulaşım ücretsiz’ iddiasıyla ilgili açıklama

İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti

İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti

Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

Aranan 18 kişi yakalandı

Aranan 18 kişi yakalandı

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Kayserispor'a PFDK'dan ceza