Nevşehir'de eş zamanlı operasyon

Nevşehir'de narkotik köpeği 'Ateş' inde eşlik ettiği eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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  • 07.06.2022 10:48
  • Güncelleme: 07.06.2022 10:48
Nevşehir'de eş zamanlı operasyon
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de narkotik köpeği ‘Ateş’ inde eşlik ettiği eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir’de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ’Ateş’in de destek verdiği operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli aramalarda ise, 28,94 gram sentetik uyuşturucu, 21,48 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 2 tüfek, tabanca, bu silahlara ait fişekler, esrar üretme ve öğütme aparatları, hassas terazi ile uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 15 bin 10 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

İHA

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