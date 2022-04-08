Nakliyeciler Sitesi'nde silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 1. Cadde üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Enişte – kayın oldukları öğrenilen C. A. ile T. T. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sözlü tartışma büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi C.A'nın oğlu C.A. da kavgaya dahil oldu. Tarafların karşılıklı tabancayla ateş açması sonucu C.A, C.A. ve T.T. ile olay yerinden geçerken seken kurşunun isabet ettiği K.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan ve inceleme yapan polis, çok yönlü soruşturma başlattı.