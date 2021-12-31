Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve yönetim kurulu üyeleri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek, "2021 Ahi Evran Yılı" etkinlikleri kapsamında verdikleri desteklerden ve düzenlenen etkinliklerden dolayı teşekkür ettiler.

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan beraberindeki Oto Sanatkârlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ve Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret ettiler.

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ziyarette yaptığı konuşmada ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a , "2021 Ahi Evran Yılı" etkinleri kapsamında ERÜ'de düzenlenen etkinlikler ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da ziyarette yaptığı konuşmada Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Yönetim Kurulu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Çalış, şunları kaydetti: "Erciyes Üniversitesi olarak Ahi Evran'ın bıraktığı Ahilik kültürüne bağlı genç nesiller yetiştirmek için sadece bu yıl değil, her yıl düzenleyeceğimiz etkinlikler ile Ahilik kültürüne sahip çıkacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Alan tarafından Rektör Çalış'a plaket takdim edildi.