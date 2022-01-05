Muhtar, hizmetlerini canlı yayında anlattı

Nevşehir'in Özlüce köyü muhtarı, son bir yılda köyüne yapılan hizmetleri sosyal medya hesabından canlı yayınla anlattı.

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  • 05.01.2022 13:06
  • Güncelleme: 05.01.2022 13:06
Muhtar, hizmetlerini canlı yayında anlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Özlüce köyü muhtarı, son bir yılda köyüne yapılan hizmetleri sosyal medya hesabından canlı yayınla anlattı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyü muhtarı Hasan Gözderesi, son bir yılda köyüne yapılan yatırımları sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla anlattı. Köy nüfusunun çoğunluğunun İstanbul başta olmak üzere değişik şehirlerde yaşadığını söyleyen Muhtar Hasan Gözderesi, vatandaşlara ulaşmanın en güzel yolunun sosyal medya hesaplarından geçtiğini söyledi.

921 Kişinin yaşadığı Özlüce köyüne yapılan hizmetleri canlı yayında tek tek sıralayan Muhtar Gözderesi, daha sonra canlı yayında vatandaşlarla da sohbet etti.

İHA

Kayseri Gündem
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