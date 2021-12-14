Muaythai'de Kayseri'ye iki dünya ikinciliği

5-12 Aralık tarihlerinde Tayland'ta 98 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Muaythai Dünya Şampiyonasında milli takım takım halinde dünya 3.sü oldu. Kayserili iki sporcu ise dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 12:15
Muaythai'de Kayseri'ye iki dünya ikinciliği
5-12 Aralık tarihlerinde Tayland'ta 98 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Muaythai Dünya Şampiyonasında; milli takım takım halinde dünya 3.sü oldu. Kayserili iki sporcu ise dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

5-12 Aralık tarihlerinde Tayland’ta 98 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Muaythai Dünya Şampiyonasında; milli takım takım halinde dünya 3.sü oldu. Kayserili iki sporcu ise dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli takım kafilesinde bulunan Kayserili sporcular Sercan Koç ve Ezgi Keleş dünya ikincisi oldu. Yine Kayseri’den milli takım kafilesinde teknik kadroda Asbaşkan Halil Demir, Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz ve Milli Takım Antrenörü Talip Şenolmuş yer aldı. Federasyon Temsilcisi ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu; “Bir çok başarıya imza atan dünya şampiyonu sporcular yetiştirmiş, şu anda ise Milli Takımlar Sportif Direktörü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Göksel Cingöz’ün öğrencileri Sercan Koç ve Ezgi Keleş Dünya ikincisi oldu. Hem sporcularımızı hem de görevlerini en iyi şekilde yapan ekibimize özellikle teşekkür ediyorum. İki dünya ikinciliği şehrimize hayırlı olsun. Şubat’ta ülkemizde yapılacak olan Avrupa Muaythai Şampiyonasına odaklandık. Çalışıyoruz, şehrimize Avrupa Şampiyonluğu getireceğiz” diye konuştu.

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İhlas Haber Ajansı

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