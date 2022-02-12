Moussa Konate, resmen Sivasspor'da!

DG Sivasspor, Moussa Konate'yi resmen renklerine bağladı.

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  • 12.02.2022 17:45
  • Güncelleme: 12.02.2022 17:45
Moussa Konate, resmen Sivasspor'da!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor, Moussa Konate’yi resmen renklerine bağladı.

Sivasspor, forvet oyuncusu Moussa Konate’nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fransız ekibi Dijon FCO ile anlaşmaya vardı. Bugün transfer sürecinin tamamlanmasının ardından lisansı çıkartılan Konate, kendisini Sivasspor’a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

3 Nisan 1993’te Senegal’in M’Bour şehrinde dünyaya gelen Pape Moussa Konate, futbola ülkesinin Toure Kunda takımında başladı. Ardından sırasıyla; Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion, Amiens, Dijon ve Esperance takımlarında forma giydi. Kariyerinde 316 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 96 kez gol sevinci yaşadı ve 34 kez de asist yaptı. Senegal Milli Takımı’nın formasını da 32 kez giyen Konate 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

İHA

Kayseri Gündem
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