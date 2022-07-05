Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde habere giderken motosikletiyle otomobilin altında kalan muhabir hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yerel bir ajansta muhabirlik yapan Hamza Yüksel (25), 21 AAF 822 plakalı motosikletiyle habere giderken, M.E.’nin sürücüsü olduğu 38 BY 865 plakalı aracın altında kaldı. Yaklaşık 200 metre aracın altında sürüklenen Yüksel ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yüksel, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.