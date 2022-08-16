Motorine zam, düşürülerek ertelendi!

Motorine dün geceden itibaren gelmesi beklenen 1,26 liralık zam iptal edildi. Ancak Çarşamba gecesinden geçerli olacak şekilde 79 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 

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  • 16.08.2022 12:28
  • Güncelleme: 16.08.2022 12:28
Motorine zam, düşürülerek ertelendi!

Brent petrol fiyatları üretim odaklı sürekli değişiyor. Bu da akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Daha önce motorine gelmesi beklenen 1,26 liralık zam, uluslararası petrol piyasasındaki gerileme nedeniyle iptal edildi. Bu nedenle motorine dün gece uygulanması beklenen büyük zam  yapılmazken akaryakıt grubu ürünlerinde bugün (16 Ağustos 2022) için değişim beklenmiyor. 

YENİ ZAM KAPIDA

Ancak akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinden iptal edilenden daha düşük oranda bir zam beklentisi oluştu. 17 Ağustos Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 79 kuruş zam yapılması bekleniyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 21,42
Motorin (Dizel): 23,45 (zam uygulanmadan)
LPG: 11,32

1ha

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