Motorine son iki günde 2. indirim
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine son iki günde 2. indirim geldi. Dün gelen 1,55 lira indirimin ardından bugün geçerli olacak şekilde 88 kuruş daha indirim yansıdı.
- 31.03.2022 14:07
- Güncelleme: 31.03.2022 14:07
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Brent petroldeki dalgalı seyir ve dövizdeki hareketler akaryakıt grubu ürünlerin fiyatlarını etkiliyor. Son günlerde Brent petrol fiyatında aşağı yönlü seyir izlenirken bu durum motorine indirim olarak yansıdı. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorine dün uygulanan 1,55 liralık büyük indirimin ardından bugün de ikinci indirim geldi. Motorinin litre fiyatına 88 kuruş indirim yapıldı. Böylece son iki günde peş peşe gelen indirimlerle motorinde toplam 2 lira 42 kuruş indirim gerçekleşmiş oldu. Motorinin litresi 21 lira 24 kuruşa geriledi.
Güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin: 20,01 TL
Motorin: 21,24 TL
LPG: 11,31 TL.