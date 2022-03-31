Motorine son iki günde 2. indirim

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Brent petroldeki dalgalı seyir ve dövizdeki hareketler akaryakıt grubu ürünlerin fiyatlarını etkiliyor. Son günlerde Brent petrol fiyatında aşağı yönlü seyir izlenirken bu durum motorine indirim olarak yansıdı. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorine dün uygulanan 1,55 liralık büyük indirimin ardından bugün de ikinci indirim geldi. Motorinin litre fiyatına 88 kuruş indirim yapıldı. Böylece son iki günde peş peşe gelen indirimlerle motorinde toplam 2 lira 42 kuruş indirim gerçekleşmiş oldu. Motorinin litresi 21 lira 24 kuruşa geriledi.

Güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 20,01 TL

Motorin: 21,24 TL

LPG: 11,31 TL.