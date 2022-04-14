Motorine büyük zam beklentisi
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine, geçtiğimiz pazartesi gelen indirimin ardından, Cumartesi gecesinden geçerli olacak şekilde bu kez zam beklentisi oluştu.
- 14.04.2022 12:16
- Güncelleme: 14.04.2022 12:16
Başta Rusya – Ukrayna savaşının yansıması olarak Brent petrol varil fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Brent petrol yeniden yükselişe geçerken motorine yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 16 Nisan Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1,61 lira zam beklentisi oluştu. Motorine 11 Nisan Pazartesi günü 1 lira 4 kuruş indirim uygulanmıştı.
Güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 20,45 TL
Otogaz: 11,94 TL
1ha
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