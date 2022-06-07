Motorine 2 liraya yakın zam
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine zam beklentisi oluştu. Uygulanacak fiyat artışı 1 lira 99 kuruş olarak tahmin ediliyor.
- 07.06.2022 10:37
- Güncelleme: 07.06.2022 10:37
Dünya piyasalarındaki değişim ve Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt grubu ürünlerinde de dalgalanma görülüyor. Bu durum akaryakıt gurubu ürünlere de zam olarak yansıması bekleniyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 99 kuruş, zam gelecek. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlar pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 26,47 TL
Motorin: 26,15 TL (zam uygulanmadan)
LPG: 11,81 TL
1ha
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