Motorine 2 liraya yakın zam kapıda

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Brent petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyir izlemesi, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Son hafta da üst üste gelen indirimlerin ardından motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde büyük zam bekleniyor.

Akaryakıt kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam gelecek. Beklenen zammın pompa fiyatlarına da yansıyacağı belirtiliyor. Son zamla birlikte motorin fiyatı tekrar 20 liranın üzerine çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 18,33 TL

Motorin: 18,89 TL

LPG: 11,22 TL