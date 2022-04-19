Model fabrikayla işletmelerin verimliliği arttı

Türkiye'de 3'üncüsü Kayseri'ye kurulan Model Fabrika sayesinde, işletmelerin verimliliğinin arttığı belirtildi. Model fabrikada, küçük fabrikaların işlerini daha verimli yürütmeleri için teorik ve uygulamaları olarak eğitimler veriliyor.

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  • 19.04.2022 10:59
  • Güncelleme: 19.04.2022 11:02
Model fabrikayla işletmelerin verimliliği arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KayseRadar ve Hunat TV’den ortak yayınlanan Ramazan Sohbetleri programının konukları Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Cengiz Yılmaz oldu. Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sunduğu ve AGÜ Model Fabrika içinden yapılan programda, konuklar önemli açıklamalar yaptı. Eski Sümer Bez Fabrikası’nın kent ve ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan AGÜ Rektörü Yılmaz, Model Fabrika’nın da verimliğin arttırılması adına iş dünyasına yön vermesi için kurulduğunu anlattı. Çok önemli geri dönüşler alındığını vurgulayan Yılmaz, “Türkiye’de 3’üncü olarak buraya kuruldu. Model fabrika fikri Avrupa’da geliştirilmiş bir fikir. Ama bir üniversite içerisine kurulan dünyada ilk model fabrikayız. Neler yapıyoruz peki fabrikada, küçük fabrikaların işlerini daha verimli yürütmeleri için kısa süreli eğitimler ve uygulamaya yönelik eğitimler veriyoruz. İkinci aşamamız dijital dönüşüm, bu noktada teknolojinin son noktasına kadar kullanılarak fabrikalarımıza yön verecek noktaya gelmeyi planlıyoruz. 3. aşama daha var, o da yeşil dönüşüm. Fabrikalarımızın çevreye olan zararlarını minimale düşürmek artık zorunlu hale doğru geçmesi gerekecek” dedi. 

KTO BAŞKANI GÜLSOY: BÜTÜN DÜNYA EKONOMİK SIKINTIDA

Ekonomik değerlendirmelerde bulunan KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, sadece Türkiye’nin değil bütün dünya ülkelerinin ekonomik sıkıntı yaşadığını vurguladı. ABD vatandaşı Rahip Andrew Craig Brunson davası nedeniyle ekonomiye dış müdahaleler olduğunu anımsatan Gülsoy, ardından gelen pandemi süreci ve en son Rusya – Ukrayna savaşıyla her alanda daralma olduğunu anlattı. Hükümetin, ticari hayata dönük destekleri sayesinde sorunların hafifletildiğini aktaran Gülsoy, pandeminin sona ermesiyle daha güzel günlerin geleceğini umduğunu söyledi. 

KTO Başkanı Gülsoy, “Bütün dünyada şu an enflasyon, ekonomik sıkıntı var. Biz 2018’de bir ekonomik saldırıya uğradık. Faiz oranlarımız yüzde 10’dan yüzde 30’ları buldu. Tam bu sıkıntıları aştık derken bu sefer de 2019’un sonunda pandemiyle tanıştık. Üretimimiz iyiydi ama hizmet konusunda sıkıntı yaşadık. 2 yıl pandemiyle yaşadık. Tam bu sıkıntıdan kurtulduk derken Rusya- Ukrayna savaşı çıktı. Ne oldu dünya çapında enerji sıkıntısı ortaya çıktı. Ama bunu da diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha düşük atlatıyoruz. Şu anda çarşı pazarımızda iş var, ham madde fiyatları yükseldi evet ama bu bütün dünyada var. Rusya- Ukrayna savaşının bize getireceği olumsuzlukları bayramdan sonra daha fazla hissedeceğiz diyoruz. Ortada insanlık dramı var. Gıda üzerinde biz ihraç eden bir ülkeyiz ama daha iyi ihraç eden kendi kendine yeten bir ülke olalım diyoruz. Turizm konusunda Rusya başta olsun ülkelerden turistler bizi tercih ediyor” diye konuştu.

1ha

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