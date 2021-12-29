Mobilya Fuarı Türkiye'de ilk defa iki fuar merkezinde aynı anda

İhracatta 4 milyar dolar sınırını aşmaya hazırlanan mobilya sektörü, 2022'de Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük fuarında bir araya gelecek. 25 – 30 Ocak 2022 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak düzenlenecek Türk fuarcılık tarihinin en büyük fuarı IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı, mobilya sektörünü Türkiye'de ilk kez iki ayrı fuar merkezinde buluşturacak. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle toplam 25 salonda gerçekleşecek fuara 6 kıtadan olmak üzere 150'den fazla ülkeden on binlerce sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

2019'da dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında 6 basamak birden atlayarak dünya 8'incisi olan Türk mobilya sektörü, dünya ticaretinden aldığı payı artırmaya devam ediyor. Yılı 4,3 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefleyen mobilya sektörü, 2023'te hedeflediği 6 milyar dolar sınırını aşmak için çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. Dünyanın yaklaşık 200 ülkesine Türk mobilyasının gücünü ulaştıran sektör, dünya mobilya sektörünün üretim üssü konumunu da her geçen gün güçlendiriyor. Sektör, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük buluşması IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nda dünya ticaretinden en büyük payı alan dev firmalarla yeni iş birlikleri geliştirmeye hazırlanıyor. Türkiye'de ilk kez Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak iki fuar merkezinde aynı anda düzenlenecek IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı, 25 – 30 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 25 salonda mobilyanın devleri ile Türk üreticileri buluşturacak.

"2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat hedefimiz bulunuyor"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan mobilya sektörünün çatı kurumu Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Mobilya sektörü olarak Türkiye'nin ekonomisine katkılarımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın meyvelerini de yarattığımız ekonomik katma değerle alıyoruz. Sektör olarak üretimimizi, ihracatımızı, istihdamımızı her geçen gün artırıyoruz. Bugün dünyanın en önemli mobilya ihracatçıları arasında ilk 8'de yer alıyor, dünya mobilya pazarından yüzde 2 pay alıyoruz. Dünya ihracatında ilk 5'te yer almak ve 10 milyar dolarlık ihracata imza atmak 2023 yılı hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sektörümüzün kalkınması ve dünyadaki ayak izinin artırılması adına desteklediğimiz fuar ve etkinliklerle bu hedeflerimize daha da yaklaşacağımızı biliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Yeni iş fikirleri için sinerji kaynağı olacak"

IIFF 2022'nin sektör adına son derece değerli bir buluşma noktası olacağını da kaydeden Güleç, "Birçok ilke sahne olacak fuar, 36 bin mobilya üreticisi ve 12 bin ihracatçımız için, ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaştırmaları açısından da birçok fırsat yaratacak. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası üreticileri ve alım heyetlerinin Türk mobilyacılarıyla buluşacağı IIFF 2022, yeni iş fikirleri için sinerji kaynağı olacak. İşlerini büyütmek, ürünlerini dünya pazarına açmak ve kendine yeni vizyonlar belirlemek isteyen sektörümüzün tüm oyuncularını IIFF 2022'ye bekliyoruz."

Sektörün ticari faaliyetlerine yön verecek

Fuarcılık alanında gerçekleştirdikleri ilklerle çok sayıda sektörün ticari faaliyetlerine katma değer sağladıklarını vurgulayan Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "2022, Tüyap için ilklerle dolu bir yıl olacak. Bu kapsamda ilkini düzenleyeceğimiz Türkiye'nin ve bölgesinin en büyük mobilya fuarı ile her geçen gün ihracatını artırarak dünya 8'inciliğine yükselen sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye'nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarılara taşımak için dünya devlerinin bulunduğu ülkelerdeki bağlantılarımızı artırdık. Geldiğimiz son aşamada 6 kıtadan olmak üzere 150'den fazla ülkeden on binlerce sektör profesyonelini fuarımızda ağırlamayı hedefliyoruz. En büyük destekçimiz Mobilya Dernekleri Federasyonu ile Mos Fuarcılık iş birliğinde, yeni nesil fuarcılık anlayışımızla düzenleyeceğimiz fuarımızda yurt içinden ve yurt dışından 800'ü aşkın firma ile 3 binden fazla marka, Ar-Ge ve inovasyonda geldikleri son aşamayı ortaya koyacak" dedi.

İlklerle dolu dev buluşma

IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nın, Türkiye'nin iş gücü, kalite ve tasarım alanında gurur kaynağı olan mobilya sektörüne yakışır ve ilklerle dolu dev bir buluşma olacağını belirten Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Türkiye'de ilk kez iki fuar merkezinde aynı anda düzenleyeceğimiz Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük buluşması IIFF 2022 için Avrupa Birliği ülkeleri, Balkan ülkeleri, Amerika, Rusya, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler, Mısır, Tunus, Fas, Filistin, İsrail, Ürdün, Lübnan, Cezayir, Libya, Umman, Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere 6 kıtadan olmak üzere 150 den fazla ülkeden alım heyeti çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fuar sırasında sektörün gelişimine yön verecek nitelikli iş bağlantılarının kurulmasını hedefliyoruz" diye ifade etti.

Türk mobilyasının üretim, tasarım ve kalitesini sunacak

Sektörün ilklerle dolu, en büyük buluşması olan IIFF 2022, Türk mobilyalarının üretim, kalite ve tasarım gücünü dünyaya gösterecek. Fuarda, toplam 25 salonda modern, modüler lüks mobilyalardan bebek, çocuk ve genç mobilyalarına ofis, okul ve eğitim ve bahçe mobilyalarına kadar çok sayıda kategoride binlerce ürün çeşidi ile yatak, baza ve aksesuar malzemeleri gibi mobilyanın alanına giren tüm ürünlerle Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yön verdiği yeni nesil kumaşlardaki son trendler sergilenecek. Ziyaretçiler, İstanbul Fuar Merkezinde Modern-Modüler, Yatak-Baza, Bahçe Mobilyaları, Ofis-Okul Mobilyaları, Aksesuar ve Kumaş kategorilerinde, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde ise Modern-Modüler Mobilyalar, Lüks Mobilyalar ve Çocuk Genç Odası Mobilyaları kategorilerinde binlerce ürün çeşidini inceleme fırsatı bulacak.

Fuar merkezlerine ulaşım kolaylığı

İki fuar merkezi arasında ulaşımı kolaylaştırmak için, fuar süresince 11.00 – 16.00 saatleri arasında yarım saatte bir servisler bulunacak olup, ziyaretçiler bulundukları fuar merkezinden diğerine gitmek için bu servis hizmetinden ücretsiz yararlanabilecekler.

Aynı zamanda www.istanbulmobilyafuari.com web sitesinden ücretsiz olarak temin edebilecekleri tek bir davetiye ile her iki fuar merkezine de kolaylıkla giriş yapabilecekler.

25 Ocak 2022'de kapılarını açan fuar, 25-29 Ocak 2022 tarihlerinde 10.00-19.00, 30 Ocak 2022 tarihinde 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.