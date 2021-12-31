Minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu “Bozok Hayvan Dostları Topluluğu” üyeleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kreş öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak için etkinlik düzenledi.

Çocuklara erken yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Öğretim Görevlisi Elif Cilavdaroğlu, hayvanların türleri hakkında minikler bilgilendirdi. Öğrenciler de meraklı gözlerle anlatılanları dinledi.

Etkinlikte, canlı türlerinin çeşitliliğini, hayvanların dünyasını yakından tanıyan ve nasıl yaşadıklarını öğrenen minik öğrenciler, okula getirilen evcil kedi, tavşan ve köpeği yakından görme ve sevme imkanı buldu. Etkinlik sonunda öğrencilere sokak hayvanlarına dağıtmaları için mama verildi.

Kreş öğrencileriyle can dostları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Laborant ve Veteriner Programı 2. Sınıf öğrencisi Burkay Karakurt, “Bugün minik kardeşlerimizle sevgili dostlarımızı buluşturmak için buradayız. Onlarla eğlenceli vakitler geçirdik. Minik öğrenciler, hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu, onları sevdiler. Onlara mama hediye ettik mamalarla hayvanları beslediler” dedi.

Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Öğretim Görevlisi Elif Cilavdaroğlu ise “Yozgat Bozok Üniversitesinde Bozok Hayvan Dostları Topluluğunu kurduk ve bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Boğazlıyan Belediyemizin kreş, gündüz ve bakımevinde öğrenci kardeşlerimizle buluştuk ve onların hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğretmeye çalıştık. Bizim aşılarını yapmış olduğumuz, bizimle birlikte okulumuzda yaşayan evcil dostlarımız öğrenci arkadaşlarımızla buluştular. Sosyal sorumluluk projemizde bize 2 tavşanımız, bir kedimiz ve bir köpeğimiz bize eşlik etti. En sonunda da öğrencilerimize, evlerine giderken sokak hayvanlarına bırakmaları için mama dağıttık.” şeklinde konuştu.

Öğrenciler de hayvanlarla birlikte çok güzel bir gün geçirdiklerini söyleyerek mutluluklarını dile getirdiler.

Etkinliğe Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocakaya ve Boğazlıyan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek katıldı.