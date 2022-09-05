Mimarsinan halkı, mahalle buluşmalarında bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, haftanın 3 günü ayrı ayrı mahallelerde düzenlenen 'Mahalle Buluşmaları' çerçevesinde bu kez de Mimarsinan Fatih Mahalle halkı ile bir araya geldiklerini söyledi.

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  • 05.09.2022 12:16
  • Güncelleme: 05.09.2022 12:46
Mimarsinan halkı, mahalle buluşmalarında bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, haftanın 3 günü ayrı ayrı mahallelerde düzenlenen ‘Mahalle Buluşmaları’ çerçevesinde bu kez de Mimarsinan Fatih Mahalle halkı ile bir araya geldiklerini söyledi.

Mahalle Buluşmalarını her yıl düzenleyeceklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Mimarsinan Melikgazi ilçemizin en kadim, en güzel mahallelerinden biri. Her iki muhtarımızı da teşekkür ediyorum. Burada güzel bir katılım ile birlik beraberlik içerisinde bir etkinlik yapıyoruz. Pandemiyi yeni bitirdik; pandeminin arkasından ne yapabiliriz diye düşünürken özellikle kırsal alanlarda ‘Mahalle Buluşması’ yapalım dedik. Bu çerçevede Mimarsinan’dayız. Çocuklarımızı eğlendirdik. Katılımcılara yemek ikramımız oldu. Sonrasında mini konser verdik. Bu etkinliklerimizi inşallah her sene tekrarlayacağız. Tüm vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten Mimarsinan geçmişiyle özellikle ismiyle farklı bir mahalle. Biz de bu mahalleye elimizden geldiğince destek vereceğiz, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Muhtarlarımız zaten her zaman bize mahallesinin ihtiyaçlarını aktarıyor. Biz de elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bundan sonra daha da güzel hizmetleri sizlere buluşturacağız. Çocuklar bizim geleceğimiz onların yüzünün gülmesi bizim de yüzümüzü güldürüyor. Cenab-ı Allah çocuklarımızın da bu ülkenin de geleceğini güzel eylesin” dedi.

Mahalle muhtarları ise Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na mahallelerine yapılan hizmetler ve etkinlikler için teşekkür ettiler.

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İHA

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