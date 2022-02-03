Mimarlar Odası yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ve yönetimini kabul ederek, görevlerinde başarılar diledi.

PAYLAŞ
  • 03.02.2022 10:41
  • Güncelleme: 03.02.2022 11:51
Mimarlar Odası yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ve yönetimini kabul ederek, görevlerinde başarılar diledi.

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nin 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 16. dönem şube seçimlerinde yeni göreve seçilen Başkan Murtaza Er ve yönetimi, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Geçmişimizi ve kültürümüzü asla göz ardı etmeyiz. O anlayış içerisinde de o kültürün güzelliklerini önümüzdeki dönemlere, sürece taşımaya çalışırız. İnşallah birbirinize sahip çıkın, biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyeleri olarak sizlere her zaman sahip çıkarız” dedi.

Genç mimarlara, ‘sağduyulu, gözleri pırıl pırıl, gerçekten özgüven içerisinde olan canlarımızsınız’ diyerek seslenen Başkan Büyükkılıç, “Benim kanaatim başkasının projelerini kötüleyerek değil, kendi projelerinizin güzelliklerini ön plana çıkararak ayaklarınız üzerinde durun. Öneri getirirsen, senin önerin de kabul görürse seni bir başkası sahiplenir” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yeni yönetimi tebrik ederek, yapılacak çalışmalarda başarılar diledi. TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ise Başkan Büyükkılıç’a “Destekleriniz bizim için çok önemli” diyerek, bu zamana kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da hazır bulundu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Doç. Dr. Veli Berk: 'Kanser engellenebilecek bir hastalıktır'

Doç. Dr. Veli Berk: 'Kanser engellenebilecek bir hastalıktır'

Thiam'ın gelişi ertelendi

Thiam'ın gelişi ertelendi

Kayseri Şeker personeline trafik eğitimi

Kayseri Şeker personeline trafik eğitimi

MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: “Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi”

Başkan İmamoğlu'na İKAF'22 daveti

Başkan İmamoğlu'na İKAF'22 daveti

Başkan Çolakbayrakdar: 'Tarihi değerlere değer katıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Tarihi değerlere değer katıyoruz'

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BAE Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

BAE Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Altınoluk Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisi 5 Şubat'ta açılıyor

Altınoluk Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisi 5 Şubat'ta açılıyor

DAHA FAZLA
Milletvekili Ataş:' Faturalar şeffaf değil! Vatandaşın ödeyeceği bedel 2 katına çıkarıldı'

Milletvekili Ataş:' Faturalar şeffaf değil! Vatandaşın ödeyeceği bedel 2 katına çıkarıldı'

Berberler ve Kuaförler Odası seçime gidiyor

Berberler ve Kuaförler Odası seçime gidiyor

Kayserili atletler Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü

Kayserili atletler Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü

Töre Cinayeti' davasında karar bozuldu

Töre Cinayeti' davasında karar bozuldu

Kayserispor ile Hatayspor 4. kez karşılaşıyor

Kayserispor ile Hatayspor 4. kez karşılaşıyor