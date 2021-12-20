Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi, Ulusal Mimari Projesi Panel konusu oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Projesi' yarışması üzerine bir panel gerçekleştirildi. Panelde yarışmayı kazanan eser sahipleri, proje sunumları yaparak, projeler hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Projesi’ yarışması üzerine bir panel gerçekleştirildi. Panelde yarışmayı kazanan eser sahipleri, proje sunumları yaparak, projeler hakkında bilgiler verdi.

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Turgut Cansever Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Güncel Mimarlık Tartışmaları: Yarışmalar’ konulu panele, jüri üyeleri, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, mimarların ve öğrencilerin yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu da katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Projesi’nin kazananları da proje sunumları ile katıldığı panelde jüri başkanlığı yapan Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu ve jüri üyeleri de yer aldı.

Panelde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, “Nitelikli yapı üretmenin veya özel tasarımların ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hep bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Mümkün olan en doğru lokasyona doğru yapıyı, ihtiyaçları da sürdürülebilir şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Bunda da mimar arkadaşlarımızla sürekli beraberiz” dedi. Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Elcuman, panele katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını iletti.

Panelde, Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Murat Sönmez ve Hakan Özkan konuşmacı olarak katıldı. Panelde yarışmayı kazanan eser sahipleri, proje sunumları yaparak, projeler hakkında bilgiler verdi. Panel sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, yarışmanın jüri başkanlığını yapan Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu’na çiçek ve plaket takdim etti.

Ayrıca düzenlenen panelde, Başkan Büyükkılıç’ın danışman jüri üyesi ‘Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Projesi Yarışması’nda kazanan eserler sergilenirken, yarışmada dereceye girenlere de ödülleri verildi.