Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, İslami Dayanışma Oyunlarında ringe çıkacak

Kayseri Spor A.Ş.'de hem Kick Boks ve Wushu antrenörü hem de sporcusu olarak görev yapan  Hayriye Türksoy Hançer, Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda ringe çıkacak.

PAYLAŞ
  • 12.08.2022 16:06
  • Güncelleme: 12.08.2022 16:06
Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, İslami Dayanışma Oyunlarında ringe çıkacak

Full Contack kategorisinde ve 48 kilogramda mücadele edecek olan sporcu son hazırlıklarını yapıyor. Genç sporcu pazar günü Konya’ya gidecek. Bu yıl yapılan Türkiye Şampiyonaları’nda ve Kick Boks Dünya Kupası müsabakalarında altın madalya kazanan genç sporcu Hayriye Türksoy Hançer, 7 aydır bu müsabakalara hazırlanıyor. Son hazırlıklarını yapan Hayriye, “25 yaşındayım. Yüksek Lisans yapıyorum. Müsabakalara çıkmama son 2 gün kaldı. Bu yarışma son olarak 20217’de Azerbaycan’ın Bakü kentinde yapıldı. O oyunları izlediğim andan itibaren hayalim orada bulunmaktı. Onun önünde de çok sayıda müsabakalara çıktık ama bu Kick Boks alanında dünyanın en büyük müsabakaları bu organizasyon. Çünkü bu organizasyon İslami ülkeler arasında düzenlenen bir olimpiyat olarak kabul ediliyor. Bu turnuvaya kadar 3 büyük organizasyona katıldım ve hepsinde de altın madalya kazandım. Böylelikle İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etme hakkı elde ettim. Burada müsabakalara çıkmama 4 gün kaldı. En büyük hedefime, en büyük hayalime 4 gün kaldı” diye belirtti.
“HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”
Hayriye Türksoy Hançer açıklamasına şöyle devam etti, “Bu şampiyonaya antrenörüm Esat Kaya ile birlikte şampiyon olabilmek için hazırlandık. Hedefimiz Şampiyonluk. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. Çalışmalarımızdan ödün vermedik. Böyle önemli müsabakalara bir sene önceden hazırlanmaya başlıyoruz. 2-3 haftalık bir süreç yetmiyor. Ağırlık ve koşu antrenmanları ile boks ve Kick Boks antrenmanları yaptık. Maçlar yaklaştıkça idman sayımızı artırdık. Çalışmaya son güne kadar devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Şampiyonluk ağızdan çıktığı kadar kolay olmuyor. Şampiyon olabilmek için hakkını verebilmemiz gerekiyor. Birincilik kürsüsünde ilimizi temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çicek: 'Önceliğimiz Vatandaşlarımızın Huzuru ve Güvenliği'

Vali Çicek: 'Önceliğimiz Vatandaşlarımızın Huzuru ve Güvenliği'

Kocasinan Belediyesi'nden kırsal mahallelerde hizmet rekoru

Kocasinan Belediyesi'nden kırsal mahallelerde hizmet rekoru

Antep Fıstığı kilo kontrolünde kolaylık sağlıyor

Antep Fıstığı kilo kontrolünde kolaylık sağlıyor

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, EPDK Yönetmeliğine tepki gösterdi

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, EPDK Yönetmeliğine tepki gösterdi

Başkan Büyükkılıç: 'AK Parti aydınlığa açılan yoldur, kardeşliktir'

Başkan Büyükkılıç: 'AK Parti aydınlığa açılan yoldur, kardeşliktir'

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan eğitim zirvesi

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan eğitim zirvesi

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

4
Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

5
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

6
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, İslami Dayanışma Oyunlarında ringe çıkacak

Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, İslami Dayanışma Oyunlarında ringe çıkacak

FEMAŞ, Cumhurbaşkanı'nın isteğini yerine getirdi

FEMAŞ, Cumhurbaşkanı'nın isteğini yerine getirdi

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Araç fiyatları düşüşte

Araç fiyatları düşüşte

Güney Koreliler Kadim Kent Kayseri'ye hayran kaldı

Güney Koreliler Kadim Kent Kayseri'ye hayran kaldı

Avşar Arıkları 13.kez bir araya geliyor

Avşar Arıkları 13.kez bir araya geliyor

Yahyalı Belediyesi ilk 'Kadın Kooperatifi'ni kurdu

Yahyalı Belediyesi ilk 'Kadın Kooperatifi'ni kurdu