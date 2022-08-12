Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, İslami Dayanışma Oyunlarında ringe çıkacak

Full Contack kategorisinde ve 48 kilogramda mücadele edecek olan sporcu son hazırlıklarını yapıyor. Genç sporcu pazar günü Konya’ya gidecek. Bu yıl yapılan Türkiye Şampiyonaları’nda ve Kick Boks Dünya Kupası müsabakalarında altın madalya kazanan genç sporcu Hayriye Türksoy Hançer, 7 aydır bu müsabakalara hazırlanıyor. Son hazırlıklarını yapan Hayriye, “25 yaşındayım. Yüksek Lisans yapıyorum. Müsabakalara çıkmama son 2 gün kaldı. Bu yarışma son olarak 20217’de Azerbaycan’ın Bakü kentinde yapıldı. O oyunları izlediğim andan itibaren hayalim orada bulunmaktı. Onun önünde de çok sayıda müsabakalara çıktık ama bu Kick Boks alanında dünyanın en büyük müsabakaları bu organizasyon. Çünkü bu organizasyon İslami ülkeler arasında düzenlenen bir olimpiyat olarak kabul ediliyor. Bu turnuvaya kadar 3 büyük organizasyona katıldım ve hepsinde de altın madalya kazandım. Böylelikle İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etme hakkı elde ettim. Burada müsabakalara çıkmama 4 gün kaldı. En büyük hedefime, en büyük hayalime 4 gün kaldı” diye belirtti.

“HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”

Hayriye Türksoy Hançer açıklamasına şöyle devam etti, “Bu şampiyonaya antrenörüm Esat Kaya ile birlikte şampiyon olabilmek için hazırlandık. Hedefimiz Şampiyonluk. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. Çalışmalarımızdan ödün vermedik. Böyle önemli müsabakalara bir sene önceden hazırlanmaya başlıyoruz. 2-3 haftalık bir süreç yetmiyor. Ağırlık ve koşu antrenmanları ile boks ve Kick Boks antrenmanları yaptık. Maçlar yaklaştıkça idman sayımızı artırdık. Çalışmaya son güne kadar devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Şampiyonluk ağızdan çıktığı kadar kolay olmuyor. Şampiyon olabilmek için hakkını verebilmemiz gerekiyor. Birincilik kürsüsünde ilimizi temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”