Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ERÜ'de Anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 85. yıldönümünde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 17:11
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ERÜ'de Anıldı
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 85. yıldönümünde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen programla anıldı.
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Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 85. yıldönümünde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda düzenlenen anma programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anma programındaki konuşmalarda Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Dekan İnci, “Erciyes Üniversitesi kendi markasını oluşturmuş, marka ürünleri olan bir üniversitedir. Bu markalaşma üniversitelerin temel hedeflerinden birisidir ” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç da konuşmasında anma programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Kılıç, “Tarihe damga vurmuş kişilerin asıl meslekleri ile ilgili herkes bir merak içerisinde oluyor. Baktığımız zaman tarihe damga vurduklarının yanı sıra meslek yaşantılarında son derece başarılı olduklarını gözlüyoruz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’unda veteriner hekim geçmişine baktığımızda sahada yirmi yılın üzerinde çalıştığını gözlemliyoruz ve ülkemizin il veteriner hekimlerinden birisi olduğunu bilmekteyiz. Meslek yaşantısı ile sizleri yakından ilgilendiriyor ve öğrencilerimizin örnek alması gereken şahsiyetlerden biri olduğu mesleki yönü ile açığa çıkıyor” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz tarafından Veteriner Fakültesi’nin ilk 25 yıllık gelişim süreci ve başarıları konusunda bir sunum gerçekleştirildi.

Program Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağrı Çağlar Sinmez tarafından "Veteriner Hekimliğin Mehmet Akif Ersoy’un Şairliği ve Aydın Kimliği Üzerine Etkisi" Konulu konferansın ardından sona erdi.

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İHA

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