Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kaldırılan konuşma kürsüsüne tepki gösterdi.

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  • Güncelleme: 16.12.2021 17:40
Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kaldırılan konuşma kürsüsüne tepki gösterdi.

İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ATAŞ'TAN, MECLİS'TE KALDIRILAN KÜRSÜ TEPKİSİ!

-MİLLETİN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ, GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALAN MECLİS ÜYELERİMİZİ KİMSE SUSTURAMAZ

- 33 YILDIR BULUNAN MECLİS KÜRSÜSÜNÜ SIRF MİLLET İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ KONUŞMASIN DİYE KALDIRDILAR

-BU MU SİZİN İLERİ DEMOKRASİ ANLAYIŞINIZ, BU MU SİZİN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ ANLAYIŞINIZ?

-KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BELEDİYE MECLİSİNDE OTUZ ÜÇ YILDIR BULUNAN MECLİS KÜRSÜSÜNÜ SIRF MİLLET İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ KONUŞMASIN DİYE KALDIRDI

-AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI, MECLİSİNDE KÜRSÜ OLMAYAN İLK VE TEK ŞEHİR OLARAK TARİHE KAYSERİ'Yİ GEÇİRMİŞTİR!

-BELEDİYE BAŞKANINA TAVSİYEM, MİLLETİN KÜRSÜSÜNÜ KALDIRACAĞINIZA SEÇİM DÖNEMİNDE VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN

Ataş, konuyu Meclis'e taşıyarak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisinde otuz üç yıldır bulunan Meclis kürsüsünü sırf Millet İttifakı Meclis üyeleri konuşmasın diye kaldırdı. AKP Belediye Başkanı, Meclisinde kürsü olmayan ilk ve tek şehir olarak tarihe Kayseri'yi geçirmiştir. Belediye Başkanına tavsiyem, milletin kürsüsünü kaldıracağınıza seçim döneminde verdiğiniz sözleri tutun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada yaşanan olaya tepki gösteren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şu ifadeleri kullandı: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisinde otuz üç yıldır bulunan Meclis kürsüsünü sırf Millet İttifakı Meclis üyeleri konuşmasın diye kaldırdı. Bu mu sizin ileri demokrasi anlayışınız, bu mu sizin gönül belediyeciliği anlayışınız? Milletin oylarıyla seçilmiş, gücünü milletten alan Meclis üyelerimizi kimse susturamaz. Kayseri'de vatandaşın takdirini kazanmış İYİ Parti Meclis üyeleri kürsü olmadan da vatandaşın sorunlarını dile getirir, o sorunlarının sonuna kadar takipçisi olur. Sayın Belediye Başkanına tavsiyem, milletin kürsüsünü kaldıracağınıza seçim döneminde verdiğiniz sözleri tutun, çarşıya pazara çıkın vatandaşı dinleyin, vatandaşın sorunlarına çözüm üretin, hizmet üretin. AKP Belediye Başkanı, Meclisinde kürsü olmayan ilk ve tek şehir olarak tarihe Kayseri'yi geçirmiştir.

 

 

 

Kurumsal Haber

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