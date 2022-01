Milletvekili Ataş:'Kayserili tokatı atacak!'

İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ: KAYSERİLİ TOKADI ATACAK!

-YATIRIM PROGRAMINDA KAYSERİ'YE YALNIZCA YÜZDE 0,7 PAY AYRILMIŞ

-KADERİNE TERK ETTİĞİNİZ, ÇANTADA KEKLİK GÖRDÜĞÜNÜZ KAYSERİLİ, AKP'YE İLK SEÇİMDE HAK ETTİĞİ TOKADI ATACAK

-KAYSERİ HER SEÇİMDE AKP'YE SINIRSIZ DESTEK VERDİ AMA HEP GÖRMEZDEN GELİNDİ, ARTIK YETER!

Dursun. Ataş, "Kayseri her seçimde AKP'ye sınırsız destek verdi ama artık yeter, her fırsata 'İşini bilir' diyerek görmezden geldiğiniz, kaderine terk ettiğiniz, çantada keklik gördüğünüz Kayserili, AKP'ye ilk seçimde hak ettiği tokadı atacak, hak ettiği dersi sandıkta verecek" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kayseri'nin sorunlarını gündeme getirmeye devam eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Yatırım Programının açıklandığını belirterek, Kayseri'nin yine hak ettiği payı iktidardan alamadığını dile getirdi.

KAYSERİ'YE YALNIZCA YÜZDE 0,7 PAY AYRILMIŞ

Milletvekili Dursun Ataş, "Toplam 184,3 milyar lira olan bu programda Kayseri'ye 1,2 milyar lirayla yalnızca yüzde 0,7 oranında pay ayrılmış. Yüzde 1 bile değil. Kayseri'ye ivme ve güç katacak projelere yine ödenek ayrılmamış, projeler yine ötelenmiştir" dedi.

KADERİNE TERK ETTİĞİNİZ, ÇANTADA KEKLİK GÖRDÜĞÜNÜZ KAYSERİLİ, AKP'YE İLK SEÇİMDE HAK ETTİĞİ TOKADI ATACAK

Konuşmasında "Kaderine terk ettiğiniz, çantada keklik gördüğünüz Kayserili, AKP'ye ilk seçimde hak ettiği tokadı atacaktır" ifadelerini de kullanan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "4 üniversitesi, 3 OSB'si, 16 sanayi sitesi, 1 serbest bölgesi, 2 teknoloji geliştirme bölgesi olan Kayseri tarımdan sanayiye, sağlıktan eğitime, ticaretten ulaşıma, turizmden çevreye kadar her konuda sürekli geriye gitmektedir. Hâlbuki, Kayseri her seçimde AKP'ye sınırsız destek verdi ama artık yeter, her fırsata 'İşini bilir' diyerek görmezden geldiğiniz, kaderine terk ettiğiniz, çantada keklik gördüğünüz Kayserili, AKP'ye ilk seçimde hak ettiği tokadı atacak, hak ettiği dersi sandıkta verecektir" diye konuştu.