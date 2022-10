Milletvekili Ataş:' Herkes nefes alacak'

Daha önce uyardıklarını ve şehirde oda ve borsa seçimlerine siyaset karıştırılmaması gerektiğini defalarca söylediklerini kaydeden Ataş, “Ticaret Odası’nda yaşananlar bu konudaki haklılığımızı ortaya çıkardı. Gelinen süreçte elde var sadece kaos! Odaları, borsaları siyasi emelleri, içten pazarlıkları nedeniyle iş yapamaz hale getiren, çıkmaza sürükleyen bu anlayış son bulmalıdır. Odalar, borsalar, dernekler, birilerinin hesaplaşacağı, racon keseceği, güç gösterisi yapacağı yerler değildir. Esnaf, ticaret erbabı, sanayici, vatandaş sorularına çözüm beklerken buraları menfaat deryasına çevirenler, unutmasın ki bu vebalin altından kalkamazlar. Bu şehir artık bu anlayıştan bıktı, ama kimse merak etmesin az kaldı. Ülkenin de Kayseri’nin de birkaç şahsın iki dudağından kurtulacağı, nefes alacağı günler yakın” diye konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Ticaret Odası’nda seçim sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Daha önce yaptığı uyarıları hatırlatan Milletvekili Dursun Ataş, “Kayseri’de sivil toplum kuruluşlarını, esnaf odalarını, sanayici ve işadamlarını temsil eden kurum ve kuruluşları dizayn etme çabalarını, sonrasında ortaya çıkan kaosu hayretle izlemeye devam ediyoruz” dedi.

AZ KALDI, İYİ PARTİ İKTİDARINDA SANAYİCİSİ, ESNAFI, GAZETECİSİ, ÇİFTÇİSİ, KISACASI HİÇ KİMSE ÖTELENMEYECEK, SİYASETE ALET EDİLMEYECEK!

“Kayseri Ticaret Odası'nda yaşanan gelişmeleri büyük bir ibretle ve üzülerek izliyoruz” diyen Milletvekili Ataş, şunları söyledi: Katıldığımız her programda, bulunduğumuz her ortamda, bulduğumuz her fırsatta; STK seçimlerine siyasetin karışmaması gerektiğini, üyelerin kararlarını, tarafsız ve bağımsız şekilde vermeleri gerektiğini dile getirdik. Bugün geldiğimiz noktada hiç bir meslek mensubu kararını kendi veremez, temsilcisini kendi seçemez durumda geldi. İktidarın kötü yönetimine STK’ların bu içler acısı durumu da eklenince 6 bin yıllık kadim geçmişe sahip şehrimiz Kayseri tarımdan sanayiye, sağlıktan eğitime, ticaretten ulaşıma, turizmden çevreye, demografik yapıdan kültürel yapısına kadar her konuda sürekli geriye gitmektedir. Ama az kaldı. İYİ Parti iktidarında Kayseri tekrar özlenen o günlerine geri dönecek. Sanayicisi, esnafı, gazetecisi, çiftçisi, kısacası hiç kimse ötelenmeyecek, siyasete alet edilmeyecek. Herkes herhangi bir baskı altında kalmadan özgürce yaşayacak, seçimlerde kendi iradesi ile karar verecek.

OYUN İÇİNDE OYUNU SAHNELERKEN, YAPILAN PAZARLIKLARLA DA BU ŞEHRE BÜYÜK ZARARLAR VERİLİYOR

Kayseri’nin üzerine karabulut gibi çöken sorunlu siyaset anlayışının ne yazık ki her alanda devam ettiğini ifade eden Milletvekili Dursun Ataş, “Daha önce de söyledik, bir kez daha söylüyoruz; kendilerince elit bir grubun hakimiyetini esas alan sözüm ona seçkinler, Kayseri halkı üzerinde vesayet kurma çabalarını sürdürüyor. Ne yazık ki bu anlayış, yaşanan onca olumsuzluğa rağmen elini oda ve borsalardan, derneklerden çekmiyor. Oyun içinde oyunu sahnelerken, yapılan pazarlıklarla da bu şehre büyük zararlar veriliyor. Projeler üzerinden değil, aynı isimler üzerinden şekillenen, sen, ben, bizim oğlan anlayışı yıllardır bitmek tükenmek bilmeyen gizli hesaplarıyla rant devşirmeye devam ediyor” diye konuştu.

BU ŞEHRİ DE BU ÜLKEYİ DE BAZI KİŞİLERİN İKİ DUDAĞININ ARASINDAN SÖKÜP ALACAĞIZ! İNSANLARIN GELECEĞİNİ, İŞİNİ, AŞINI İPOTEK ALTINA ALAN BU SORUNLU BAY KRİZ ZİHNİYETİNE DUR DİYECEĞİZ

Defalarca kamuoyuna seslendiklerini ve odalara, borsalara, derneklere siyaset bulaştırılmaması konusunda uyarılarda bulunduklarını da dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Biz Kayseri’de de ülke genelinde de bu yanlış işlerin karşısında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Herkesin özgürce tercihini yapacağı, aday olacağı bir ortamı İYİ Parti iktidarında mutlaka sağlayacağız. Bizim iktidarımızda herkes nefes alacak. Demokrasi her alanda işleyecek. Bu şehri de bu ülkeyi de bazı kişilerin iki dudağının arasından söküp alacağız. İnsanların geleceğini, işini, aşını ipotek altına alan bu sorunlu bay kriz zihniyetine dur diyeceğiz. Kimse merak etmesin iyi günlere az kaldı. Türkiye önümüzdeki seçimlerde her alanda iyi olacak” şeklinde konuştu.