Milletvekili Ataş: 'Elektrik ve doğal gaz faturaları artık el yakıyor'!

İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ: ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARI ARTIK EL YAKIYOR!

-AKARYAKITA HER GÜN ZAM GELİYOR, ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARI ARTIK EL YAKIYOR

-AKP ŞİMDİDE ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA SAYAÇ OKUYUCULARINI MI HAİN Mİ İLAN EDECEK?

-AKP'NİN ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNME ZAMANI ÇOKTAN GEÇTİ

-SARAYDA SEFA SÜRENLER VATANDAŞIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETEMEZ, AMA MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN İYİ PARTİ HAZIR!

.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vatandaşın sesi olmaya devam eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, art arda gelen zamlara dikkat çekerek, AKP iktidarına tepki gösterdi. "Millete sırtını dönenler, sarayda sefa sürenler vatandaşın sorunlarına çözüm üretemez" diyen Ataş, "Milletimiz müsterih olsun İYİ Parti hazır. Sorunları biz çözeceğiz" dedi.

AKP ŞİMDİDE ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA SAYAÇ OKUYUCULARINI MI HAİN Mİ İLAN EDECEK?

Meclis'te konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şu ifadeleri kullandı: Akaryakıta her gün zam geliyor, elektrik ve doğal gaz faturaları artık el yakıyor. İktidar, elektrikteki 2 liralık TRT payını büyük bir indirim müjdesi verir gibi kaldırdı, peşinden de yüzde 130 zam yaptı. Marketlere baskın yaparak zamlarla mücadele ettiği algısı yaratan iktidar; akaryakıt, doğalgaz ve elektrik faturalarındaki artışla ilgili ne yapacak? Yoksa, akaryakıt istasyonlarına baskın yapıp pompacıları, elektrik ve doğal gazda sayaç okuyucularını hain mi ilan edecek? AKP'nin şapkasını önüne koyup düşünme zamanı çoktan geçti. AKP, bir an önce ekonomide sorun yok algısından vazgeçmelidir ama yapmayacaklar, yine bildiklerini okuyacaklar. Çünkü millete sırtını dönenler, sarayda sefa sürenler vatandaşın sorunlarına çözüm üretemez ama milletimiz müsterih olsun İYİ Parti hazır, kadroları ve projeleriyle biz geleceğiz, sorunları biz çözeceğiz.