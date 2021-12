Milletvekili Ataş, ekonomi politikalaını eleştirdi

AKP'nin iktidara geldiğinde 8 milyon olan icra dosya sayısının bugün 31 milyona yükseldiğini kaydeden Ataş, "Vatandaş sefaletin, yokluğun pençesine itilmiştir" dedi. "AKP vatandaş üzerinde yeni deneyler yapıyor. Zengin daha zenginleşiyor, fakir daha fakirleşiyor" diyen Milletvekili Ataş, "Dolar 10 lira olacak, dedikleri için insanları 'vatan haini' ilan ediyorlardı. Bugün ise 'dolar 10 lira olacak' diyenleri yerli ve millî ilan ediyorlar" sözleriyle de dikkat çekti. Meclis'te emeklilere ve memurlara yönelik de iktidara çağrı yapan Ataş, iktidarın "halktan uzak" dediği ekonomi politikalarına da tepki göstererek, "AKP 'bay bay Türk Lirası' deyip millî paramızı dolara bağlıyor, ama milletimiz de ilk seçimde size 'bay bay AKP diyecektir" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ülkenin ve vatandaşın sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyor. Meclis'te görüşülen 299 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerine parti grubu adına söz alan Ataş, "Kanun teklifinin görüşülen maddesi yeni sistemle ilgili uyum maddesidir. Yeni sistemde müsteşarlıklar başkanlıklara dönüştürüldüğü için ilgili kanunda bu ibareler değiştirilmekte ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin KDV istisnası getirilmektedir. Ülkemizde de savunma sanayisinin gelişmesi ve yerlilik oranının artırılması için İYİ Parti olarak hep destek verdik, bu düzenlemeyi de olumlu buluyoruz" dedi.

"ŞAHLANACAK" DEDİKLERİ EKONOMİ UÇURUMDAN AŞAĞI YUVARLANMAKTADIR

Konuşmasında AKP iktidarının ülkeyi sürüklediği ekonomik çıkmazlara da değinen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ülkenin tarihin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşadığını vurguladı. Ataş, "Bu ucube partili Cumhurbaşkanlığı sistemi hiçbir ekonomi çevresinde karşılığı olmayan kötü ekonomi politikaları, Merkez Bankasının diğer tüm kurumlar gibi tek bir adama bağlı olması, ekonomi politikalarının başına yeterliliği ve liyakati olmayan kişilerin getirilmesi, devletin bürokratı olması gereken kişilerin sarayın bürokratı gibi davranarak devletin değil, iktidarın çıkarlarını düşünmesi sonucu 'Şahlanacak' dedikleri ekonomi uçurumdan aşağı yuvarlanmaktadır" diye konuştu.

AKP'NİN İKTİDARA GELDİĞİNDE 8 MİLYON OLAN İCRA DOSYA SAYISI BUGÜN 31 MİLYONA YÜKSELMİŞ

AKP iktidara geldiğinde 8 milyon olan icra dosyasının bugün ülkede 31 milyona çıktığını ifade eden Ataş, vatandaşın her geçen gün fakirleştiğini dile getirdi. Ataş, "Döviz kuru bir yılda yüzde 90 artmış, Türk lirası pula dönmüş, enflasyon yüzde 50'leri geçmiş, iğneden ipliğe her şeye zam gelmiş, devletin bütçesi daha yeni yıla girmeden erimiş, işsizlik rekor üstüne rekorlar kırmış, Merkez Bankası rezervleri erimiş, AKP'nin iktidara geldiğinde 8 milyon olan icra dosya sayısı 31 milyona yükselmiş, sırf bu yıl 7 milyondan fazla icra dosyası açılmıştır. Son yedi yıldır kişi başına düşen millî gelir sürekli düşmüş, vatandaş her geçen gün fakirleşmiştir" dedi.

VATANDAŞ SEFALETİN, YOKLUĞUN PENÇESİNE İTİLMİŞTİR

Tek adam sisteminin ülkeye zarar vermeye devam ettiğini dile getiren Milletvekili Dursun Ataş, "Tek adamın kendini ekonomist sanması sonucu geliştirdiği 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' teorisiyle ekonomik deneylerin kurbanı olan vatandaş sefaletin, yokluğun pençesine itilmiştir" şeklinde konuştu.

AKP VATANDAŞ ÜZERİNDE YENİ DENEYLER YAPIYOR! ZENGİN DAHA ZENGİNLEŞİYOR, FAKİR DAHA FAKİRLEŞİYOR

"Şimdi de 'Türk ekonomi modeli' adı altında vatandaş üzerinde yeni deneyler yapılmaktadır" diyen Ataş, şunları söyledi: Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar değişkenlik ve belirsizlik yoktur. Sabah ilk kalkan, ekonomi üzerinde yeni bir model denemektedir, olan ise vatandaşa olmaktadır. Zengin daha zenginleşiyor, fakir daha fakirleşiyor. Hasta garantili hastanelerin, yolcu garantili havaalanlarının, geçiş garantili otobanların, geçmediği köprülerin, görmediği tünellerin kefili olan vatandaş şimdi de zenginlerin dolar garantili mevduat hesaplarına kefil yapılmıştır. Vatandaşın zor güç biriktirdiği 3-5 dolarını 3-4 liradan bozdurtan AKP, bugün dolar milyonerlerini memnun etmek için yine vatandaşın cebine el atmıştır. Şimdi, doları yirmi altı gün önceki seviyesine ancak düşüren iktidar 'Ülkede her şey düzenli gidiyor' algısı yaratarak başarı hikâyeleri anlatmaktadır"

"DOLAR 10 LİRA OLACAK' DEDİKLERİ İÇİN İNSANLARI 'VATAN HAİNİ' İLAN EDİYORLARDI! BUGÜN İSE 'DOLAR 10 LİRA OLACAK' DİYENLERİ YERLİ VE MİLLÎ İLAN EDİYORLAR

Geçtiğimiz aylarda 'Dolar 10 lira olacak' dedikleri için insanların 'vatan haini' ilan edilip yargılandıklarını hatırlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Bugün ise 'Dolar 10 lira olacak' diyenleri yerli ve millî ilan ediyorlar. Hâlbuki bir yıl önce bugün dolar 7,60; euro 9,30 liraydı. Bugün 'Nasıl düşürdük?' dedikleri dolar 12,60; euro 14,20 lira seviyelerinde. Yani bir yılda yüzde 90 seviyelerinde artış var. Diğer bir ifadeyle her şeye en az yüzde 90 zam gelmiş. 'Dolar düştü, her şey ekonomik olarak yoluna girdi' algısı yaratmaya çalışan saray yalakalarına soruyorum: Her gün üst üste gelen zamlar geri alınacak mıdır? Bekleyip her birlikte göreceğiz başarı hikâyenizin sonunu" dedi.

MECLİS'TE EMEKLİLERLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI: ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILMALIDIR

Emeklilerin sorunlarını da gündeme taşıyan Ataş, "İYİ Parti olarak 'Asgari ücreti en az 4 bin lira yapalım, işverenin yükünün bir kısmını da omuzlayalım' dedik, dediğimiz kısmen yapıldı, enflasyonun yüzde 50'leri geçtiği AKP tarafından kabul edildi ancak asgari ücretteki yüzde 50 artışın sadece yüzde 10'unu devlet üstlendi, işverene asgari ücretin maliyeti tam yüzde 40 arttı. Yani, işverenin cebinden verdikleri parayla 'başarılı' imajı çizmeye çalışıyorlar fakat, bugün hâlâ 1.500 lira maaş alan emeklilerimiz var. Bu maaşlar da en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Diğer yandan, en düşük memur maaşı 4.880 liradır. Geçim sıkıntısı çeken memuru enflasyona ezdirmemek için maaşları en az yüzde 50-60 artırılmalıdır; yapacak mısınız, hep birlikte göreceğiz. Ancak, asıl olan maaşlarını artırmak da değil, bu maaşları canavara dönüşen enflasyon karşısında korumalıyız ve enflasyonu acilen düşürecek sıkı politikalar uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.

AKP 'BAY BAY TÜRK LİRASI' DEYİP MİLLÎ PARAMIZI DOLARA BAĞLIYOR, AMA MİLLETİMİZ DE İLK SEÇİMDE SİZE 'BAY BAY AKP' DİYECEKTİR

"Sonuç olarak sürekli U dönüşü yapan AKP iktidarının ülkemize verebilecek bir şeyi kalmamıştır" sözleriyle de dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "AKP iktidarı dün 'Nas var, faiz artıramayacağız' deyip bugün, üst limiti belli olmayan bir faizi getirip önümüze koyuyor. Dün 'Maaşı dolarla mı alıyorsunuz, size ne doların artışından?' diyenler, bugün 'Bay bay Türk lirası' deyip millî paramızı dolara bağlıyor, ama milletimiz de ilk seçimde size 'Bay bay AKP' diyecektir" dedi.