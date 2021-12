Milletvekili Ataş, bu kez de Suriyeliler üzerinden yüklendi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ekonomide yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, AKP'nin vatandaşın aklıyla alay ettiğini söyledi. Bir tarafta TL çağrısı, ama perde arkasında da döviz garantili işlerin hala devam ettiğini dile getiren Ataş, "Geçen hafta döviz harekatı ile milletin soyulmasını görmezden geldiler. Türk Lirasını neden dövize bağladınız? Araç garantili yolların, uçuş garantili havaalanlarının, hasta garantili hastanelerin sözleşmeleri neden dolarla?" diye sordu.

İktidarın asıl gündemi değiştirmek ve gerçeklerin konuşulmasını engellemek için algı oyunları yaptığını dile getiren Ataş, "Şimdi de millet iradesi üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göz diktikler. Amaçları belli, vatandaşın içinde bulunduğu yoksulluğu, yaşadığı geçim sıkıntısını konuşturmamak" diye konuştu.

"KENDİ VATANDAŞININ YOKSULLUĞUNU, ÇARESİZLİĞİNİ, TÜKENİŞİNİ SEYREDEN AKP ZİHNİYETİ, SURİYELİLERİ EL ÜSTÜNDE TUTMAYA DEVAM EDİYOR!"

Diğer yandan Milletvekili Dursun Ataş, Suriyelilerle ilgili olarak da dikkat çeken ifadeler kullandı. Kayseri'de 2021 yılında resmi rakamlara göre 1138 esnafın kepenk kapatmasını ve bunun yanında 1200 Suriyeli'nin iş yeri açmasını değerlendiren Milletvekili Dursun Ataş, "Kentte ortaya çıkan ucuz ekmek kuyruklarına atıfta bulunarak, şunları söyledi: Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı '2021 yılında, Kayseri'de dükkanını kapatan esnaf sayısı 1138, Suriyelilerin açtığı dükkan sayısı 1200' şeklinde açıklama yapıyor. Resmi verileri açıklıyor. Bu gerçekten düşündürücü bir tablo. 'Suriyelileri kimse gönderemez, onlar ekonomiyi ayakta tutuyor' diyenlerin eseridir bu. Yine kaybeden öz be öz kendi vatandaşımız olmuştur. Suriyeliler yine el üstünde tutulmuştur. Kendi vatandaşının yoksulluğunu, çaresizliğini, tükenişini seyreden AKP zihniyeti, Suriyelileri el üstünde tutmaya devam ediyor. Kayseri'de de bu politikalarının sonucunda vatandaşımız kaybederken, Suriyelilere kazandırılmıştır. Ne de olsa Suriyeli'den vergi alınmıyor, işçisi vergi ödemiyor. Bir de devletten yardım alıyorlar. Kayserili ise soğuk havada ucuz ekmek kuyruğunda uzun süre sıra bekliyor. Niçin, ucuz ekmek alabilmek, bütçesinden tasarruf yapabilmek için. Vatandaşımız günü geldiğinde kendisine bunu layık gören iktidara gereken cevabı verecektir" diye konuştu.

VATANDAŞIN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR! TÜRK LİRASINI NEDEN DÖVİZE BAĞLADINIZ?

Ekonomide yaşanan sorunları da değerlendiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ya benim Türk Liram varken ne işin var senin hâlâ yok dolardı, yok avroydu?" sözlerine de tepki gösterdi. Ataş, AKP'nin vatandaşın aklıyla alay ettiğini belirterek, "Memlekette her işleri dolarla, dövizle olanlar vatandaşı aldatacağını sanıyor. Daha dün Kayseri'de bile yerli ve milli diye reklam yaptıkları, algı oluşturmaya çalıştıkları tramvay ihalesini bile dövizle yaptılar. Şimdi soruyorum, Türk Lirasını neden dövize bağladınız? Araç garantili yolların, uçuş garantili havaalanlarının, hasta garantili hastanelerin sözleşmeleri neden dolarla? Geçen hafta döviz harekatı ile milletin soyulmasını görmezden geldiler, bu hafta da İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden millet iradesine göz diktiler. Hala ders almadılar. Millettin aklıyla alay etme peşindeler. Halbuki vatandaşın gündemi belli. Vatandaşın içinde bulunduğu yoksulluk, yaşadığı geçim sıkıntısı var. Yolsuzluklar var, yasaklar var. Millet dardayken, bolluk içinde yaşayanlar, ballı maaş alanlar, saraylarda lüks yaşayanlar var, ama kimse merak etmesin, bu millet bu haksızlıkları unutmaz. Yeri ve zamanı geldiğinde AKP'den bunun hesabını sandıkta sorar" dedi.

"EĞİTİM SİYASİLERİN ÜZERİNDE TEPİNECEĞİ, BİRBİRLERİ ÜZERİNDE ÜSTÜNLÜK KURMAK İÇİN ÇABALAYACAĞI ALAN DEĞİLDİR"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'de sık sık yaşanan milli eğitim müdürü değişimi ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. AKP ile Kayseri'nin kaybetmeye ve gerilemeye devam ettiğini dile getiren Ataş, "Kayseri bu iktidara yıllardır destek veriyor, ancak hep kaybediyor. Her alanda geriliyor. Bu rakamlara da yansıyor. Bunun yanında eğitimde de sorunlar büyük. Kayseri'ye 3 yılda 4 Milli Eğitim Müdürü atandı. Bu konuda defalarca uyardık. Eğitim siyasilerin üzerinde tepineceği, birbirleri üzerinde üstünlük kurmak için çabalayacağı alan değildir, olamaz, olmamalı. İstikrarın olmadığı, yapboz tahtasına çevrilen kurumlardan kimseye fayda gelmez. Kaybeden Kayseri olur ve nitekim ne yazık ki, Kayserimiz kaybetmeye devam ediyor. Her alanda kaybeden Kayseri eğitimde de kaybediyor. Bunun sorumlusu AKP ise hala 'her alanda uçuyoruz' narası atıyor. Fakat vatandaş artık AKP'ye inanmıyor ve hesabı görmek için de seçimi bekliyor" şeklinde konuştu.