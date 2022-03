Milletvekili Ataş:'Bu ihanettir!'

Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine de dikkat çeken Ataş, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kâr hırsının vatandaşın faturasına da yansıtıldığını dile getirdi. AKP'nin her konudaki politikası gibi, enerji politikasının da çöktüğünü belirten Milletvekili Ataş, dünyada yaşanan gelişmelere vurgu yaparak, "Osmanlı yıkılırken bile böyle kapitülasyonlar vermemiştir. Bu nedenle enerji güvenliğimizi sağlamak için bir an önce Akkuyu Nükleer Santrali millîleştirilmelidir, aksi ise ülkeye ihanettir" sözleriyle de dikkat çekti.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesi üzerine İYİ Parti Grubu adına söz aldı.

AKP ENERJİYİ RANTA KURBAN ETMİŞTİR, HEM ÜLKE ÇIKARLARINI HEM DE VATANDAŞIN ÇIKARLARINI HİÇE SAYMIŞTIR

Konuşmasında enerjinin, bugün hem dünyanın hem de ülkede en önemli gündem maddelerinin başında geldiğini kaydeden Milletvekili Dursun Dursun Ataş, "Enerji sektörü sanayiden tarıma, ulaştırmadan iletişime, ticaretten sağlığa kadar yaşamın her alanını etkilemektedir. Enerji kaynakları devletler arasında krizlere, hatta savaşlara neden olabilmektedir. Bu nedenle, enerji politikaları belirlenirken güvenlik, coğrafi konum, teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, siyasal ve ekonomik krizler, bölgesel çatışmalar gibi pek çok husus göz önünde bulundurulmalı, enerji politikaları ve stratejisinde istikrar sağlanmalıdır. Ancak AKP iktidarı pek çok konuda olduğu gibi, enerji politikalarını belirleme konusunda da sınıfta kalmıştır. Yirmi yıllık AKP döneminde enerjide dışa bağımlılık artmış, stratejik öneme sahip enerji kurumları bir bir özelleştirilmiştir. Oysa gelişmiş ülkeler, enerjideki özelleştirmenin, enerjide bağımlılığa ve enerji güvenliğinde zayıflamaya sebep olduğunu görmüş, önemli enerji kurumlarını tekrar kamunun kontrolüne almıştır; AKP ise enerjiyi ranta kurban etmiştir, hem ülke çıkarlarını hem de vatandaşın çıkarlarını hiçe saymıştır" diye konuştu.

İKTİDAR, SÖZ KONUSU YANDAŞ ŞİRKETLER OLUNCA KAYIP KAÇAK BEDELİNİ VATANDAŞIN ÖDEMESİ İÇİN ALELACELE KANUN ÇIKARMIŞTIR

Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine de dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, "Geçtiğimiz günlerde enerjideki özelleştirmenin sonucunu hep birlikte yaşadık. Sadece 30 santimetre kar yağışı nedeniyle, Isparta'da 113 bin elektrik abonesi elektriksiz kaldı, koca bir şehir 70 saat karanlığa terk edildi. Diğer yandan, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kâr hırsı vatandaşın faturasına da yansımıştır. Elektriğe son dört yılda gelen zam yüzde 400'lere ulaşmış, iktidar elektrikte indirim yaparken bile şirketlerin kârlarına dokunmayıp devletin alacağı KDV'den indirim yapmıştır. Geçtiğimiz yıllarda enerjide kayıp kaçak bedelinin vatandaşa yüklenmesini hukuksuz bulan mahkeme kararlarından sonra şirketlerin resmen devleti tehdit ettiği günleri yaşadık. Vatandaşın sorunlarına kulak tıkayan iktidar, söz konusu yandaş şirketler olunca kayıp kaçak bedelini vatandaşın ödemesi için alelacele kanun çıkarmıştır" dedi.

ENERJİ GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK İÇİN BİR AN ÖNCE AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ MİLLÎLEŞTİRİLMELİDİR, AKSİ İSE ÜLKEYE İHANETTİR

Konuşmasında, "Enerji güvenliğimizi sağlamak için bir an önce Akkuyu Nükleer Santrali millîleştirilmelidir, aksi ise ülkeye ihanettir" ifadelerini kullanan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Enerji kurumsal bir hizmettir, özel şirketlerin kâr hırsına bırakılamaz, yabancı bir ülkenin denetimine ise asla bırakılamaz, ancak Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı bittiğinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır. Bu santral Rusya ortaklığıyla yapılmaktadır. Ülkemiz topraklarında böylesi önemli bir santral başka bir devletin yönetimine bırakılmamalıdır" şeklinde konuştu.

Milletvekili Ataş, şunları söyledi: Her krizde nükleer silah gücünü koz olarak ortaya koyan Rusya'yla yaşanacak olası bir krizde bunun sonucu nasıl olacaktır? Üstelik bu santrali Rus şirketi yapacak ve işletecek; Türkiye, piyasadan daha pahalıya bu şirketten alım yapacak, karşılığında 18 milyar dolar garanti para ödenecektir. Hazinenin garanti ödemelerini her gün bir yenisi daha eklenmektedir, kamu bütçesindeki hazine ödemelerinden kaynaklı kara delik her geçen gün büyümektedir. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Piyasadan daha pahalıya alım garantisi vermenin amacı nedir? Osmanlı yıkılırken bile böyle kapitülasyonlar vermemiştir. Enerji güvenliğimizi sağlamak için bir an önce Akkuyu Nükleer Santrali millîleştirilmelidir, aksi ise ülkeye ihanettir. Sonuç olarak, enerji, stratejik bir güçtür. Bu güç özel şirketlere, yabancı devletlere devredilemez. Bu yüzden özelleştirmelerden vazgeçilmeli, enerji millîleştirilmelidir. Gelişmiş ülkelerin artık vazgeçtiği nükleer enerji santralini biz yeni yapıyor üstelik bunu da yabancı bir ülkenin işletmesine bırakıyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir.

AKP'NİN HER KONUDAKİ POLİTİKASI GİBİ, ENERJİ POLİTİKASI DA ÇÖKMÜŞTÜR

2000'li yıllarda enerjide yüzde 67,2 oranında dışa bağımlı olan Türkiye'nin, bugün yüzde 74 oranında dışa bağımlı hâle geldiğini vurgulayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Bu dışa bağımlılık yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem verilerek azaltılmalıdır. Aksi hâlde, geçtiğimiz günlerde yaşanan, bugün de kısmen devam eden sanayi bölgelerine elektrik verilememesi gibi hadiselerin çok daha büyüğünü yaşayacaktır Türkiye. Tüm bunlar da göstermektedir ki AKP'nin her konudaki politikası gibi, enerji politikası da çökmüştür" dedi.