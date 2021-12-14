Milletvekili Ataş:'Bölgeye beklenen önem verilmiyor'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'nin sorunlarının  çözümü konusunda Bakanların peşini bırakmıyor. Milletvekili Ataş, bu kez de Kültür ve Turizm  Bakanına, Erciyes'ten Kültepe'ye, Kapuzbaşı'ndan Koramaz Vadisi'ne kadar kentin turizm alanında çözüm bekleyen sorunlarını iletti.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 14:04
Milletvekili Ataş:'Bölgeye beklenen önem verilmiyor'
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'nin sorunlarının  çözümü konusunda Bakanların peşini bırakmıyor. Milletvekili Ataş, bu kez de Kültür ve Turizm  Bakanına, Erciyes'ten Kültepe'ye, Kapuzbaşı'ndan Koramaz Vadisi'ne kadar kentin turizm alanında çözüm bekleyen sorunlarını iletti.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ, BAKANLARIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

BİR ÇALIŞMA VEYA YATIRIM VAR MI?

BÖLGEYE BEKLENEN ÖNEM VERİLMİYOR!

ATAŞ, SORUNLARI GÜNDEME TAŞIMAYA VE ÇÖZÜM ARAMAYA DEVAM EDİYOR

TURİZM ALANINDA YAŞANAN SORUNLARI GÜNDEME TAŞIDI, CEVAP İSTEDİ

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sorunları gündeme getirip, çözüm aramaya devam ediyor. Ataş, bütçe görüşmelerinde  Bakanların peşini bırakmayıp, Kayseri'nin çözüm bekleyen sorunlarını gündeme taşıyor. Bu kez de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, sorular yönelten Ataş, bölgeye yapılması düşünülen bir yatırımın olup, olmadığını sordu.

KAYSERİ'DE BİR ÇALIŞMA VEYA YATIRIM VAR MI?

Milletvekili Ataş, şu ifadeleri kullandı: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kendi alanında dünyanın en büyük ikinci şelalesi olan Kapuzbaşı Şelaleleri yer almaktadır ancak bölgedeki imkânlar oldukça yetersizdir. Bölgeye yapılması düşünülen bir yatırım var mıdır? Kayseri Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'ndeki kazılarda altı bin yıl öncesine ait bulgular ortaya çıkmıştır. Bölgeye beklenen önem verilmemektedir. Kazı çalışmalarının hızlandırılması ve bölgenin turizme kazandırılmasına dönük bir çalışmanız var mıdır? Kayseri'nin sembolü Erciyes Dağı sadece kış aylarında kullanılmaktadır. Hâlbuki Erciyes Dağı doğal güzelliği, eteklerinde bulunan Kapadokya ve doğal sazlıklarıyla ziyaretçileri büyülemektedir. Bölgede turizmin on iki aya çıkarılacak bir çalışma veya yatırım var mıdır? Yeşilhisar ilçemizde bulunan, tarihi 6'ncı yüzyıla dayanan Soğanlı Vadisi'ne ve UNESCO Geçici Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nin turizme kazandırılması için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Kurumsal Haber

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