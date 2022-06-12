Milletvekili Ataş:'Binlerce kişi evsiz kalmakla baş başa bırakılmıştır.'

Ataş, açıklamasında mağdur bir kesimin olduğuna da dikkat çekerek, "Unutulmaması gereken mağdur bir kesim daha bulunmaktadır. Bunlar imar barışı mağdurlarıdır" diye konuştu. Milletvekili Ataş, imar barışı sürecinde yaşanan mağduriyetlere de dikkat çekerek, "Açılan davalarda avukat, dosya, bilirkişi, test, harç gibi giderler, imar cezaları, yıkım kararları vatandaşlarımızı hem ekonomik hem de psikolojik manada çok yıpratmıştır" diye konuştu. AKP İktidarına seslenen Ataş, "Bu sorunları çözmek hükümetin görevidir. İnsanları daha fazla mağdur etmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuştu. Kooperatiflerle ilgili gündeme gelen yasa teklifi üzerine söz alan Milletvekili Ataş, söz konusu maddeyle, tapusunu devralan yapı kooperatiflerinin ortağına sonraki dönemlerde kooperatif tarafından çıkarılan borçlanmaların hükümsüz hâle gelmesinin öngörüldüğünü hatırlatarak, "Yasa teklifinde ayrıca, kooperatif veya müteahhitler tarafından ortaklar aleyhine açılmış ve hâlen devam eden davalar nedeniyle verilen mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takiplerinin, haciz, satış ve tahliye uygulamalarının durdurulacağını ve konulan haciz kararlarının kaldırılmasını düzenlemektedir. Kayseri'deki bu sorunu yaklaşık üç ay önce gündeme getirmiştik, bu süreçte mağdur ailelerin yanında olduk; bir ay önce de Mecliste misafir edip bu konudaki mağduriyetlerini iktidara ilettik. Bugün, Kayseri'de 30 bin aileyi doğrudan etkileyen bu konuda düzenleme yapılmasını olumlu ve önemli buluyoruz. Bu yüzden, Kayseri'de yaşayan kooperatif mağdurları hemşehrilerim adına bu düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak, bu sorun sadece Kayseri'de değil, tüm şehirlerimizde mevcuttur. Bu yüzden, kanun maddesinin bütün Türkiye'yi kapsayacak hâle getirilmesi, tüm mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

İMAR BARIŞI MAĞDURLARINA DİKKAT ÇEKEN ATAŞ: BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALMAKLA BAŞ BAŞA BIRAKILMIŞTIR

Konuşmasında imar barışı mağdurlarına da dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, binlerce kişinin evsiz kalmakla baş başa bırakıldığını gündeme taşıdı. Ataş, şunları söyledi: Bu önemli soruna çözüm getirilirken unutulmaması gereken mağdur bir kesim daha bulunmaktadır; bunlar imar barışı mağdurlarıdır. Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskân sorunlarının çözülmesi amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen imar barışında binlerce kişinin eksik başvuru, son ödeme tarihini geçirme ya da uydu görüntülerindeki uyuşmazlık nedeniyle belgeleri iptal olmuş durumdadır. Binlerce kişi evsiz kalmakla baş başa bırakılmıştır. Hatırlanacağı üzere, kanunun çıktığı dönemde Bakanlığın hazırlamış olduğu reklam filminde, imar barışı tanıtım, broşür, müracaat kılavuzlarında "Devlet vatandaşın sorunlarını çözmek için vardır." denilmekteydi. Doğru düzgün bilgi verilmeden, hatta bilgi kirliliğine yol açarak konunun teknik, hukuksal ve cezai boyutları anlatılmadan vatandaşın başvuru yapılması teşvik edilmişti. Bu vatandaşlarımız çoğunlukla dar gelirli, emekli, kırsal bölgede yaşayan insanlarımızdır. Vatandaşlarımızın çoğu başvurularını başka insanlardan yardım alarak e-devlet üzerinden gerçekleştirmiş, paralarını da yatırmışlardır. Devlet, bu şekilde ciddi miktarlarda para toplamıştır. Yapılan başvurular gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığı incelenmeksizin resmî kanallardan onaylanmış ve yapı kayıt belgeleri verilmiştir. Yapılan tüm bu işlemler resmî kanallar üzerinden Bakanlığın bilgisi dâhilinde yürütülmüştür. Vatandaşlarımız da yapı kayıt belgesi verildiği için, doğal olarak evlerinin yasal statüye kavuştuğunu zannederek evlerine taşınmış, hatta yüksek miktarlarda paralar harcayarak yarım kalan inşaatlarını ve evlerinin eksiklerini tamamlamışlardır. İmar barışı mağdurları yapı kayıt belgelerini aldıktan sonra ilgili belediyeye başvurmuş, numara almış, deprem sigortalarını yaptırarak elektrik, su, doğal gaz, telefon ve internetini dahi bağlatmıştır. Ancak iki-üç yıl gibi bir süre sonra, birçoğu hatalı olan uydu görüntüleri esas alınarak 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığı ve diğer gerekçelerle ülkemizin her bölgesinde binlerce vatandaşın yapı kayıt belgeleri iptal edilmeye başlamıştır. Akabinde, Bakanlık, yapı kayıt belgelerini iptal ettiği, hayatında çoğu karakol ve mahkeme yüzü görmemiş vatandaşlar hakkında imar kirliliğine sebep olma ve yalan beyan suçlarından dolayı hepsine davalar açmıştır. Karakollarda, polis merkezlerinde ifadeleri alınan, haklarından üç aydan iki yıla kadar hapis cezası istenen vatandaşlara yatırdıkları paralar iade dahi edilmediği gibi, bir de belediyeler çok ağır para cezaları kesmiştir. Evlerinin elektrik, su ve doğal gazları kesilmiş ve en nihayetinde de evleri için yıkım kararları verilmiştir. Açılan davalarda avukat, dosya, bilirkişi, test, harç gibi giderler, imar cezaları, yıkım kararları vatandaşlarımızı hem ekonomik hem de psikolojik manada çok yıpratmıştır.

BU SORUNLARI ÇÖZMEK HÜKÜMETİN GÖREVİDİR! İNSANLARI DAHA FAZLA MAĞDUR ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK

Meclis'te AKP iktidarına seslenen ve "Dişinden tırnağından artırdıkları paralarla kendi tapulu arazisine ev yaptırmış bu insanları daha fazla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullanan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Bu sorunun detaylı bir düzenlemeyle çözülmesi gerekmektedir. Buradan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına imar barışı çıkarırken kullandıkları sloganı hatırlatmak istiyorum; devlet sorunları çözmek için vardır. Bu sorunları çözmek de Hükümetin görevidir" dedi.