Milletvekili Ataş:' 400 bin genç icralık!'

Milletvekili Ataş, "Yandaşların ceza borçlarını silen, 5'li çetenin milyarlarca vergisini affeden, Suriyelilere milyar dolarlar harcayan, yabancı ülkelere peşi sıra yardımlar gönderen, yabancı ülkelerin IMF'ye olan borçlarına kadar ödeyen iktidar gençlerimizin KYK borçlarını görmezden gelmektedir" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sorunlarına çözüm bekleyen herkesin sesi oluyor. Ataş, bu kez de KYK borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan gençlerin sorunlarına dikkat çekti.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ BU GENÇLERİMİZ İÇİN BİR ADIM ATILMALI

"Ekonomik krizin giderek derinleştiği bugünlerde üniversite mezunu KYK borçlu sayısı 5 milyonu aştı. Yaklaşık 400 bin genç icralık durumda. Geçen yıl 5,5 milyar lira olan KYK borçlarının bu sene 10 milyar liraya yaklaştığı belirtiliyor" diyen Milletvekili Dursun Ataş, "Görüldüğü gibi, gençlerimiz bu borçları ödeyemiyor. Durum böyleyken yandaşların ceza borçlarını silen, 5'li çetenin milyarlarca vergisini affeden, Suriyelilere milyar dolarlar harcayan, yabancı ülkelere peşi sıra yardımlar gönderen, yabancı ülkelerin IMF'ye olan borçlarına kadar ödeyen iktidar gençlerimizin KYK borçlarını görmezden gelmektedir. Bu borçlar yüzünden okurken çalışmak zorunda kalan, ülkesinden ve kendi geleceğinden umudunu kesen, ülkemizin geleceği bu gençlerimiz için bir adım atılmalı ve yeni bir düzenleme yapılmalıdır" şeklinde konuştu.