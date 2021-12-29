Milletvekili Arık, öğretmen mülakat ve atamalarını eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamalarında kullanılan mülakat sistemine tepki gösterdi.

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  • Güncelleme: 29.12.2021 11:53
Milletvekili Arık, öğretmen mülakat ve atamalarını eleştirdi
Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamalarında kullanılan mülakat sistemine tepki gösterdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin başarısız yandaşlarını yerleştirmek için mülakat yaptığını belirten Arık, “KPSS’de 45’inci olmuş, 84 puan almış birine mülakatta 55 vererek tercih dahi yapmasını engelleyenler bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyor, mülakat adı altında alenen kul hakkı yiyorlar. Türkiye’ye böyle bir kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok” diye konuştu. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamaları için yapılan mülakatlar tepkilere neden olmaya devam ediyor. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk döneminde bir parça da olsa adaletli bir mülakat sisteminin hayata geçirildiğini ancak Selçuk’un istifasının ardından yeniden mülakat adı altında başarılı gençlerin haklarının gasp edildiğini belirtti. KPSS’de başarılı sonuçlar alan kişilere mülakatta düşük puanlar verilerek, tercih yapmalarının engellendiğini ifade eden Arık, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır. Adaletten bihaber olan bu iktidar, bu millete her alanda zulüm ediyor.  Son olarak öğretmen atamalarının ardından atama umutları gaspedilen birçok öğretmenimiz bizi arayarak şikayetlerini dile getirdi. Görülen o ki, AK Parti başarısız yandaşlarını yerleştirmek için mülakat adı altında bir kıyım yapıyor. KPSS’de 45’inci olmuş, 84 puan almış birine mülakatta 55 vererek tercih dahi yapmasını engelleyenler bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyor, mülakat adı altında alenen kul hakkı yiyorlar. Türkiye’ye böyle bir kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok. Gençlerimizin geleceğini karartanlar unutmasınlar bir gün bu haksızlıkların, bu adaletsizliklerin hesabını verecek.”

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İLE OYNAMAYIN
Kayseri’de 20 Ağustos 2021 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Ahmet Saim Durgun’un görevden alınarak yerine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başaknı Ayhan Teltik’in atanmasını da değerlendiren Arık, 3 yılda 4 milli eğitim müdürü atanmasına tepki gösterdi. Kayseri’nin AK Parti iktidarı tarafından cezalandırıldığını ifade eden Arık, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “ Milli Eğitimi yapboz tahtasına çeviren iktidar, ülkede eğitim kalitesini düşürürken, Kayserimizde durum çok daha vahim bir noktada… Kamu yatırımları açısından hak ettiği payı alamayan Kayserimiz, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da iktidar partisi tarafından cezalandırılıyor. Hiç kimse 3 yılda 4 milli eğitim müdürünün değişmesinin mantıklı bir açıklamasını yapamaz. Bir yıl dahi görevde kalamayan bir milli eğitim müdüründen nasıl verimli bir çalışma yapmasını bekleyebilirsiniz. Orta Anadolu’nun incisi Kayserimiz derslik başına düşen öğrenci sayısı bakımından 81 il içinde 64, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından 81 il içinde 72’inci sırada… Kayseri’nin eğitim tablosu bu kadar düşündürücü ama iktidar mensuplarının derdi eğitim değil. Onlar birilerini kıyak geçmenin, yandaş sendikanın gönlünü hoş etmenin peşinde canları sıkıldıkça milli eğitimi değiştirmenin peşindeler. Olan bu ülkenin geleceği çocuklarımıza oluyor. Yeter artık çocuklarımızın geleceği ile oynamayın” diye konuştu. 
 

Kurumsal Haber

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