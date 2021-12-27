Milletvekili Arık, bu kez de Karayel'e yüklendi

Kooperatif mağdurlarıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki tartışmalar sürüyor. Kooperatif mağdurlarının ideolojik bir motivasyonla hareket ettiğini ve kooperatiflerin şirketler gibi olduğu için müdahale edilemeyeceğini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’e yanıt veren, CHP Kayseri Milletvekili Arık “İşinize gelmeyince kooperatifler şirket gibi diyerek topu taca atarsınız ama ortada rant varsa Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde olduğu gibi FETÖ ile işbirliği yapar, yasa değiştirirsiniz. Belki sen bilmiyorsun ama milletvekilliğini devraldığın babana sor. Şirketlere nasıl çökülür babana sor da anlatsın” diye konuştu.

Kayseri’de yaşanan kooperatif mağduriyetlerinin yankıları sürüyor. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın mağdurlarla TBMM’de basın toplantısı düzenlemesi ve konuyla ilgili olarak Araştırma Önergesi vermesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in ardından AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de katıldığı bir televizyon programında CHP’yi ve Arık’ı hedef aldı. Karayel’in iddialarına yanıt veren Arık, AK Parti milletvekillerinin yalan ve iftirayı bir yaşam tarzı haline getirdiğini belirterek, “Utanmadan çıkmış ekranlarda CHP Milletvekillerinin alkol alarak kürsüye çıktığını söylüyor. İnsanlara iftira atma, varsa bir tanıklığın açıkla… Açıkla da milletimiz bilsin, kim içip içip Gazi Meclisin kürsüsünde konuşuyor? Elbette böyle bir şey yok. Ama bunların hayatı yalan ve iftira üzerine kurulu. Yıllarca hayatları pahasına Cumhuriyeti kuran kahramanlara, ‘İki ayyaş diyerek’ hakaret edip, algı operasyonları düzenleyen, ‘Keşke yunan kazansın’ diyen meczupların arkasında duran bu zihniyet değil mi? Bu zihniyet bugün de lüks otomobillerde, makam odalarında ‘pudra şekeri’ çekip, sızan ofis çalışanlarını, parti başkanlarını gündemden düşürmek için yeni yalan ve iftiralara başvuruyor. Ama artık devir değişti, ‘İsmet İnönü asker kaçağı’ dediğinizde size inanacak kimse kalmadı. Onun için yeni yalan ve iftiralar peşindesiniz bunu çok iyi biliyoruz ” diye konuştu.

Karayel’in TBMM’ye gelen kooperatif mağdurlarıyla ilgili, “Çetin Bey’in oraya götürdüklerinin başka ideolojik motivasyonları da var. Böyle bir durum da var” sözlerine de tepki gösteren Arık, “Emrah Bey, navigasyonuna ‘Anbar Mahallesi Güner Sokak Melikgazi/Kayseri’ adresini yaz. Zira navigasyonsuz Anbar Mahallesi’ni de bulamazsın. Yaz ve git… Git de gör bakalım; bu insanlar ideoloji peşinde mi yoksa kara kışta sokakta kalmamanın peşinde mi. Bu insanlar siyaset mi yapıyor, yoksa dişlerinden tırnaklarından artırarak, sahip oldukları evlerini korumaya mı çalışıyor, gözlerinle gör. Rabbim insanların bu mücadelesini ideolojik diyerek görmezden gelecek kadar kimsenin vicdanını karartmasın. Gerçi Emrah Bey insaflı davranmış, ideolojik davranmakla suçlamış. Zira onlar alışkanlar, işlerine gelmeyince milleti terörist ilan etmeye… Ama herkes bilsin ki bu insanlar ideolojik davranmıyor, bu insanların büyük çoğunluğu da 20 yıldır AK Parti’ye oy veriyor ” dedi.

Karayel’in kooperatiflerin işleyişinin şirketler gibi olduğunu, şirketlere müdahale edilemeyeceği gibi kooperatiflere de müdahale edilemeyeceği yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Arık, “İşinize gelmeyince kooperatifler şirket gibi diyerek topu taca atarsınız ama ortada rant varsa, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde olduğu gibi FETÖ ile işbirliği yapar, yasa değiştirirsiniz. Belki sen bilmiyorsun ama milletvekilliğini devraldığın babana sor. Şirketlere nasıl çökülür babana sor da anlatsın. Haa bu arada babandan söz etmişken, biliyor musun sen Kayseri’ye hızlı tren sözü veren 2. Karayel’sin. Sizin aileye henüz Cumhuriyet uğramadığı için vekillik babadan oğula geçiyor. Bak 1. Karayel, 0cak 2015’te Hızlı Tren Projesi’nin Yüksek Planlama Kurulu’nda (YPK) kararının tamamlandığı ve 142 kilometre uzunluğunda çift hatlı Yerköy-Kayseri YHT projesinin yıl içinde ihalesinin yapılacağını söylemişti. 1. Karayel’e göre bugün biz Yüksek Hızlı Trene binecektik ama 2. Karayel de çıkmış bugün hiç utanmadan Hızlı Tren müjdesi veriyor. 3. Karayel ne der bilmiyoruz. Bu arada Sayın 2. Karayel ikametinin Kayseri olduğunu söylemiş. Normaldir. Biz ikameti Kayseri değil demedik, biz İstanbul’da yaşıyor dedik. Babası da ‘27 Mayıs diye cadde ismimi olur, bunu değiştirelim’ diyerek Kayseri’yi ne kadar bildiğini gözler önüne sermişti. Bu arada 1. Karayel de aynı gaflete düşmesin diye uyaralım; o caddenin resmiyetteki adı Millet Caddesi’dir.”

AK Parti milletvekillerinin iktidarın hızla ellerinden gittiği için de panik halinde olduklarını ifade eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Evet birilerinin paçası tutuştu. Paçası tutuşanlar iftiralarla, yalanlarla günü kurtarmaya çalışıyor. Daha dün seçim kazanmak için terörist başının paçasına tutunanlar, öncesinde çadır mahkemeler kurup, teröristleri davullarla zurnalarla karşılayanlar, Türkiye Cumhuriyeti’ne katil diyen terör sevicilerle ‘Megri megri’ diyerek ağlayanlardan bizi terörle yan yana getirmeye çalışıyor. PKK’sından İŞİD’ine, El Nüsra’sından FETÖ’süne ne kadar terör örgütü varsa hepsi ile kol kola yol yürüyen AK Parti’dir.”

Arık, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: “Sayın Karayel Cumhuriyet Halk Partisi’nin hizmetlerini sormuş. Sayın Karayel’e tane tane anlatayım: Sen babandan devraldın değerini çok bilmezsin ama bugün çatısı altında oturduğun Gazi Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin eserlerini saymaya sayfalar yetmez ama sen 20 yılda yandaşlara peşkeş çektiğiniz, sata sata bitiremediğiniz kamu yatırımlarına bak, hepsi Cumhuriyet Halk Partisi’nin eseridir.”

