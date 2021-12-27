Millet Bahçesi kapıları Sinan Aktaş'ın da gözüne takıldı

Kayseri Millet Bahçesine yapılan görkemli kapılar Sinan Aktaş tarafından da eleştirildi. Başkan Büyükılıç'a yönelttiği 'Bu kapılardan girerken bilet mi keseceksiniz?' sorusu cevap bekliyor.

Millet Bahçesinin görkemli kapılarıyla ilgili eleştiriler getiren Sinan Aktaş yaptığı yazılı basın açıklamasında şunlara değindi:

'Millet bahçesinde uzun zamandır çalışmalar devam ediyor. Öyle bir devam ediyor ki kaplumbağa ile yarışsalar kaplumbağa bunları geçer. Bahçenin etrafında şöyle bir dolaştım. İçeride yapılan işleri inşaat sektörü açısından değerlendirirsek emin olun 6 ay bile sürmeyecek işler. Ama bakıyorsunuz 2 yıldır çalışılıyor hala bitmek bilmedi.

Millet bahçesinde en dikkat çekici yapı bahçenin doğu, batı ve kuzey kısımlarına yapılan devasa giriş kapıları. Her birinin eni 10 katlı bina, yüksekliği ise 5 katlı bina kadar betonarme yapılar. Yüzeyleri ise taşla kaplanıyor. Bir bahçe, sosyal bir alan, yeşil bir alan yapıyorsunuz ama gereksiz bir şekilde trilyonlar harcayarak her bir köşesine devasa beton giriş kapısı yapıyorsunuz.

İçimden şöyle geçti. “Acaba girişte Sn. Memduh Büyükkılıç bilet mi kesecek? Eğer kesmeyecekse böyle anlamsız bir yapıya neden ihtiyaç duyuluyor.”

Gerçi baktığınızda Ak partili arkadaşların bu tip girişlere çok meraklı olduklarını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ankara’nın giriş ve çıkışında da bunlara benzer devasa giriş kapıları var. Sn. Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde yapılmış yapılar. Sanki bu girişler yapılmasa Ankara’ya girmek mümkün olmayacak.

Milletin trilyonlarca parası maalesef böyle lüzumsuz ve gereksiz bir şekilde çar çur ediliyor.

Sn. Başkan diyebilir ki buranın finansmanı genel bütçeden çevre bakanlığı tarafından karşılanıyor. Öyle bile olsa toplumun her bir ferdinin tek bir kuruşa dahi ihtiyacının olduğu şu dönemde milletin trilyonlarca lirasının millet bahçesine yapacağınız bu beton girişlere harcanması israftır, haramdır, günahtır. Ayrıca projesini siz hazırladınız. İstediğiniz zaman istediğiniz yerlerine müdahale edebilirsiniz.

Bahçede yapılan diğer yapıların neredeyse tamamı beton yapı. Böyle doğal bir ortam oluşturmaya çalışıyorsunuz ama yaptığınız her şey yapay. Mimar Sinan’ın memleketinde millet bahçesinde tek bir taş yapı yok. Tek bir ahşap yapı yok. Esasen böyle büyük bir alanda hatta şehrin simgesi ve en büyük tek sosyal alanı olacak bir yer sadece taş ve ahşap yapılardan oluşmalı idi.

Açıldığı zaman çok büyük ilgi göreceğini düşündüğüm bu alanda ciddi bir otopark sorunu oluşacak. Çünkü; projede otopark alanı uzunlamasına parkın güney tarafına yerleştirilmiş. Buradaki alan hem yetersiz hem de yeri uygun değil. Keşke Talas bulvarı üzerinden girişinin olduğu yeraltına yapılmış bir otoparkı olsa idi daha verimli doğru bir iş yapılmış olurdu.

Şahsen büyükşehir belediye başkanı ben olsa idim. Bırakın böyle bir parka betondan giriş yapmayı, bugün bahçenin etrafında bulunan demir korkuluklu duvarları tamamen ortadan kaldırır, Millet bahçesinin her tarafından insanların rahatça girilebilmelerine imkan tanıyacak şekilde düzenlerdim. Bir yapının ya da parkın etrafının böyle duvarlarla çevrili olmasını hiç estetik bulmuyorum. Ayrıca özgürlüğü kısıtlayıcı bir algı oluşturduğunuda düşünüyorum. Umuyorum ki kaldırılır.

Büyükşehir belediye başkanımız Sn. Memduh Büyükkılıç beye sormak istiyorum. Sn. Başkan Bu devasa betonarme girişleri yapmasaydınız Millet bahçesine girmek mümkün olmayacak mıydı?'