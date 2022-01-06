MHP İlçe ziyaretlerine devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetimi 2021 yılının son haftasında İncesu, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçelerinde ilk olarak MHP İlçe Teşkilatları ile buluştu.

İlçe Teşkilatlarının ardından MHP heyeti, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi, Şoförler Odası, Ziraat Odası, Taşıma Kooperatifi ve Sulama Kooperatifi başkanları ile tek tek görüşerek sorunlarını dinledi.

STK temsilcilerinin sorunlarını tek tek not alan MHP heyeti, hazırladığı raporları DSİ, Elektrik Şirketi, KASKİ gibi kırsalda hizmet veren kurumlara ileterek sıkıntıların çözümü için adım atılmasını sağladı.

2022’nin ilk haftasına da hızlı başlayan MHP heyeti, İl Başkanı Adnan İncetoprak önderliğinde ilk çıkarmayı Bünyan ilçesine gerçekleştirdi.

Tadilatta olan ilçe başkanlığında incelemelerde bulunan ve partililerle bir araya gelen İl Başkanı İncetoprak, Kaymakamlık, Belediye, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası ve Ziraat Odası ile Meslek Yüksek Okulu ve Bünyan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, “2021 yılının son haftasında olduğu gibi yeni yılın ilk haftasında da boş durmadık. İlçelerde STK temsilcilerinin yanında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kapı kapı dolaştık, sohbet ederek sıkıntılarını dinledik. Vatandaşlarımızın kişisel taleplerinin yanında ilçedeki STK temsilcileri ile muhtarlarımızın da sıkıntılarını tek tek dinledik, raporladık. Hazırladığımız raporları ilgili kuruluşlara ileterek sorunların çözümü için adım atılmasını sağladık.

Mecliste gündeme getirilmesi gereken konularla ilgili olarak da hazırladığımız raporları MHP Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Özdemir ile Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy’a dosya halinde takdim edeceğiz. Sorunların Meclis’te de dile getirilerek çözülmesi ve sevdamız Kayseri’nin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

