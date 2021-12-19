MHP İl başkanı İncetoprak: 'Kayseri, akıl tutulması yaşayan bir siyasi figüre kanmaz, bu çürük zihniyete Kayseri'den destek çıkmaz.'



Umarız ki, CHP Genel Başkanı ve CHP’li Belediyeler, Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanlarımızın da büyük fedakarlıklar göstererek üretken ve gönül belediyeciliği örneği sergilediği Cumhur İttifakı belediye başkanlarının nasıl TIKIR TIKIR çalıştığını görmüş ve ilham almış olarak Kayseri’den ayrılırlar.

CHP Genel Başkanı, çalıştayda yaptığı konuşmasında ise Ülkücüleri ve Milliyetçileri ‘Ülkücü milliyetçi arıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisine gelin, tamamımızın milliyetçi ülkücü olduğunu göreceksiniz’ diyerek kendi partisine davet etmiş.

Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Başbuğumuz Rahmetli Alparslan Türkeş’in “Ülkücü, Milliyetçi Hareket Partisi’nde olur. Milliyetçi Hareket Partisi’nde olmayan Ülkücü değildir. Gittiği yerin damgasını yer, oradaki genel başkanının görüşüne göre hareket eder, onun Ülkücülüğü kalmamıştır” sözlerini kendilerine hatırlatmak isteriz.

Milliyetçilik, ferdin mensubiyet duyduğu kendi milletine ve onun değerler manzumesine aşkla, imanla bağlanması ve bu değerleri yüceltmek için çaba göstermesidir.

Gelin görün ki, CHP ve onun Genel Başkanı kendi milletine en büyük ihaneti yapıyor ve PKK’nın temsilcisi olan HDP ile birlikte kolkola gezmekten geri durmuyor, terörist demekten çekiniyor. Son olarak da Türkiye’nin güvenliği için sınır ötesinde yürütülecek olan operasyonlar için Meclis’te görüşülen tezkere için hayır oyu kullandılar.

Gazi Meclisimizde sözde ‘Kürdistan’ narası atan kravatlı teröriste ceza verilmesin diyen Kılıçdaroğlu ve arkadaşları mı milliyetçiliği temsil etmektedir?

Ayrıca Kanal İstanbul konusunda CHP Genel Başkanı, yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektup göndererek Türkiye’yi şikayet etti. Bu mudur milliyetçilik?

Partisinin 6 okundan birinin Milliyetçilik olduğundan dem vuran Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli iradeye dayanarak Türkiye’nin mukadderatını elinde tutan meşru ve müstakil tek hakim kuvvet Büyük Millet Meclisi’dir’ sözünü unutmuş olacak ki, Türkiye’yi yazdığı mektup ile yabancı büyükelçilere şikayet etti.

Türk Milliyetçiliği’ne aykırı daha bir çok söz ve davranışlarda bulunan CHP ve onun Genel Başkanı, utanmadan sıkılmadan Milliyetçilik ve Ülkücülük’ten söz ediyor.

Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin dediği gibi, “Kayseri’de milliyetçilik nutukları atan Kılıçdaroğlu’nun tek umudu ekonomik tetikçiler, terör örgütleri, zalimlerin kumpası, hainlerin eylemleri, Türkiye düşmanlarının projeleridir.

Ondan milliyetçi olamaz, olsa olsa emperyalizmin muhbiri, zulmün muhibbi olacaktır.”

Kulağı tıkalı, dili mühürlü, kalbi hacizli olanlar sadece konuşuyor, sadece tantana yapıyor, sadece gürültü kirliliğine neden oluyor.

Türk milliyetçiliği ihanete karşı güvence, işbirlikçilere ve işgalcilere karşı aşılmaz kaledir.

İyi bilinmelidir ki Kayseri Türk Milliyetçilerinin kalesidir, hemşerilerimiz de ince zekâsıyla tanınmaktadır. Kılıçdaroğlu gibi akıl tutulması yaşayan bir siyasi figüre kanmaz, bu çürük zihniyete Kayseri’den destek çıkmaz.

