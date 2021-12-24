MHP'den Turkovac'a destek

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetoprak ve MHP’li yöneticiler, ilk yerli ve milli aşı olan TURKOVAC’a destek amacıyla bu sabah aşı uygulama merkezine gitti.

Gerekli tahlilleri ve incelemeleri yapılan MHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Baran ile Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek’e Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen milli aşımız TURKOVAC uygulandı.

Aşı uygulaması sonrasında açıklama yapan MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, “Kayserimizin gururu Erciyes Üniversitemiz, yerli ve milli aşımızın geliştirilmesinde büyük bir başarı sağladı. Bu aşının geliştirilmesinde başta Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşı geliştirme ekibinin başında bulunan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibine teşekkür ediyorum ve kutluyorum” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nin destek verildiği takdirde ülke için neler yapabileceğini gösterdiğine dikkat çeken İl Başkanı İncetoprak, “Bu gün Erciyes Üniversitemizin geliştirdiği TURKOVAC aşısına destek vermek amacıyla buraya geldik. Tüm Kayserili hemşehrilerimizi TURKOVAC aşısı olmaya ve destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da yaklaşık 1.5 yıl süren çalışma sonrasında TURKOVAC aşısının Acil Kullanım onayı almasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi yönetimine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rektör Çalış, “Aşımızın geliştirilmesinde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibine teşekkür ediyorum. Aşımız şu anda Şanlıurfa’da seri üretime geçti. Aykut hocamız da Şanlıurfa’da bilimsel ve teknik olarak aşının seri üretiminde destek veriyor. Bu aşının Acil Kullanım Onayı almasında bize destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve aşımıza destek veren gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

