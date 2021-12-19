Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir metruk binanın çatı katında henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin, 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar da yangının söndürülmesini meraklı gözlerle izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.