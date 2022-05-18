Metruk binada, 1 milyon 500 bin lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri polisi, metruk binaların denetimi çalışmasında toplam değeri 1 milyon 500 bin lira olan çalıntı malzeme buldu. Eşyalara el konulurken, toplanan delillerle hırsızların yakalanması için de çalışma başlatıldığı.

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  • 18.05.2022 11:30
  • Güncelleme: 18.05.2022 11:30
Metruk binada, 1 milyon 500 bin lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, metruk binalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Melikgazi, Kocasinan, Hacılar ve Talas ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 108 metruk bina ve 13 araç ekipler tarafından kontrol edildi. Denetimlerde 91 kişinin de sorgusu yapıldı. 

1 MİLYON 500 BİN LİRA DEĞERİNDE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Kontrol edilen metruk binalardan birinde, çalıntı olduğu tespit edilen 1 milyon 500 bin lira değerinde elektrik tesisatı ve asansör yedek parçası ele geçirildi. Çalıntı malzemelere el konulurken, eşyaların kime ait olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. Ayrıca polis, çevreden toplanan güvenlik kamera görüntülerinden ve diğer delillerden hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. 

1ha

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