Meteoroloji'den aşırı soğuk ve kar yağışı uyarısı

Kayseri’de hava tahmin raporuna göre cumartesi gününden itibaren zirai don ve aşırı soğuk hava hakim olacak. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünce kentin çevre illerinde zirai don, aşırı soğuk ve kar yağışı olacağı belirtildi.

‘CUMARTESİ GÜNÜ İÇ ANADOLU BÖLGESİ GENELİNİN KAYSERİ VE ÇEVRESİNDE ARALIKLI KAR YAĞIŞLI GEÇECEĞİ BEKLENİYOR’

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta başından itibaren, ülkemizin Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda yurt genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü İç Anadolu bölgesi genelinin Kayseri ve çevresinde aralıklı kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların, Kırşehir il genelinde, Yozgat'ın kuzey ve batı kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların bölge genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi gününden itibaren, Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava ile birlikte kar yağışının 27.01.2022 Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.