Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünde 'Sıfır Atık Atölyesi' açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yapılan ‘Sıfır Atık Atölyesi’ açıldı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, “Asıl amacımız sıfır atık projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün, Kayseri’de ilk defa bir kamu kurumu olarak açacağı atölyede, personeller ve çocukları atık materyalleri değerlendirmeyi öğrenecek. Bakanlık projesi olmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projesi olarak da değerlendirilecek olan atölyede, atıklar kullanılabilir nesnelere dönüşecek. Dönüşen ürünler sevgi evlerindeki çocuklara geri dönüşmüş doğal oyuncaklar olarak hediye edilecek. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen açılışa, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Atsız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, kurum müdürleri, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okumasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, “Poşetlerin ücretlendirilmesi, poşetlerin yüzde 35-40 oranında azılımını sağladı. Bakanlığımızın çevre ajansı kurarak, çevre ajansı birimiyle birlikte dönüştürülebilir, dayanıklı malzemelerin kullanılması yani depozito sisteminin getirilmesi bunların tamamen artık dünyadaki kaynaklarımızı dönüştürerek ve verimli kullanma yönünde ciddi çalışmaları hep birlikte yapmamız gerektiğini gösteriyor. Kayseri’de belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sanayi tesisleri ve diğer özel kurumlarla 2 bin 100 adet tesisimize sıfır atık belgesi verdik. Sıfır atık belgesi vermek demek, sıfır atık sistemini kurumlarında oluşturabilmeleri anlamına geliyor. Sıfır atık sistemini oluşturmak demek atığın azaltılması yönünde kurumların çalışma yapmaları ve mevcut atıkları da etkin bir şekilde toplayarak, ayrıştırarak geri dönüşümünü sağlaması için bütün kurumları elini taşın altına koymuş durumda” diye konuştu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı ise, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Kıymetli Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde sürdürülen ve dünyanın bence en önemli çevre hareketi olmakla beraber aynı zamanda bakanlığımızın da vizyon projesi olan sıfır atık projesine bizde kurumsal olarak yer almak istedik. Avrupa’nın dikkatlice izlediği nasıl uyguluyorlar diye merak içerisinde bulunduğu bu projede bizde küçükte olsa bir parçası olmak istedik bu projenin Asıl amacımız sıfır atık projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak. Çocuklarımıza yaşanabilir, güzel bir çevre bırakmak. Bölge müdürlüğümüzü yılda 3 bine yakın öğrenci ziyaret ediyor. Bu öğrencilere biz ziyaretleri sırasında meteoroloji bilimini anlatıyoruz. Hava tahmini nasıl yapılır? Meteorolojik gözlem nasıl yapılır? Bunları anlatıyoruz ve artık bu günden sonra da çevreleri nasıl koruyacaklarını, temiz çevre nasıl yaratılacağını ve sıfır atık projesinden neler elde edilir bunları uygulamalı olarak göstereceğiz. Hem de sergi salonumuzda dönüştürülen alanları göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Yüksek Atmosfer Gözlem Balonunu gökyüzüne bırakırken, protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile ‘Sıfır Atık Atölyesi’ açıldı.