Memleket Partisi Başkanı Söyler: 'Milliyetçiliği ve dini kimseden öğrenecek değiliz'

CHP’den ayrılan Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi’nin Kayseri İl Başkanı Kubilay Söyler, partisinin Kayseri örgütlenmesi hakkında açıklama yaptı. Kayseri’de teşkilatın yaklaşık 1 ay önce kurulduğunu anımsatan Söyler, şu an 5 ilçede parti olarak örgütlendiklerini, 2 ilçede çalışmaların sürdüğünü ve 4 ilçede de rapor hazırlama işleminin devam ettiğini aktardı.

Parti olarak Kayseri’de örgütlenme sorunu yaşamadıklarını vurgulayan Söyler, “Muharrem İnce’ye çok büyük bir ilgi olduğunu fark ettik” dedi. Genel Başkan İnce’nin Cuma günü Kayseri’de olacağını da belirten Söyler, “Sayın Genel Başkanımız İnce, kendisi Cuma günü Develi ilçesini İlçe Başkanlığının açılışı için Kayseri’ye geliyor. Kayseri gezisinden sonra Develi’ye geçeceğiz. Vatandaş ve esnaflarla sohbet ettikten sonra Genel Başkanımızı tekrar Ankara’ya yolcu edeceğiz” diye konuştu.

‘MİLLİYETÇİLİĞİ KİMSEDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ’

Kayseri halkının Muharrem İnce etrafında toplanarak bir zincir halkası oluşturulacağından emin olduğunu ifade eden Söyler, Sayın Genel Başkanımıza Kayseri halkının çok büyük bir teveccühü var. Başkanımız bunu gördüğünde çok sevinmişti. Başkanımızın görüşleri ve düşünceleri bizim kendi görüşlerimize hitap ediyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Bizler Memleket Partisi ve Muharrem İnce olarak milliyetçiliği kimseden öğrenecek değiliz. Biz milliyetçiliği, Kıbrıs’ın 5 Parmak Dağları’na yazmış Bülent Ecevit’in askerleriyiz. Dinimizi de kimseden öğrenecek değiliz. Biz 4 Eylül 1919’da Sivas’ta ezanlarla, dualarla, besmele ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açıp Mustafa Kemal Atatürk’ün bayrağını taşıyoruz. Bizler Atatürk’ün de; ‘dininde, milliyetçiliğinde kimsenin himayesi altında olmadığını’ söyleyen bir partiyiz. Bu düşüncelerimizi tamamen şeffaf, net ve vatandaşımıza açık olarak izah ediyoruz. Tüm insanların Kayseri’nin de Muharrem İnce etrafında toplanıp, bir zincir halkası oluşturacaklarına adım gibi eminim” diye konuştu.