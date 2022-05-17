Melikgazi'nin tenis kursu devam ediyor

Melikgazi Belediyesi’nin ilçede yaşayan çocukların sosyalleşmesi ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla başlattığı tenis kursları devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin tenis kurslarına katılan çocukların, spor yaparak hem sosyalleştiklerini hem de eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi. Eğitsel oyunlarla çocukların okul derslerinde daha başarılı olduğunu dile getiren Başkan Dr. Palancıoğlu; “Çocuklar evde bilgisayar ve tabletle çok uğraştılar bu sebeple beyinleri köreliyor. Çocuklar burada eğitsel oyunlar sayesinde hem eğleniyor hem öğreniyor hem de çok motive oluyor. Spor yapan çocukların, spor yapmayan çocuklardan daha başarılı olduğunu görüyoruz. Tenis, birçok kasımızı çalıştırır, aynı zamanda dikkat eksikliğini de giderir. Çocukların psikomotor becerilerinin gelişmesinde de yardımcı olur. Çocuklar tenise sıfırdan başlayıp karşılıklı tenis oynayabilecek düzeyde eğitim görüyorlar. Tenis kursumuz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Eşref Bitlis Parkında saat 15.00 ile 22.00 arasında, salı ve perşembe ise Alpaslan Parkı’nda yapılıyor. Kursa katılmak isteyenler online başvuru için https://www.melikgazi.bel.tr adresini ziyaret edebilir" dedi.