Melikgazi'nin temizlik seferberliği devam ediyor

Melikgazi Belediyesi her hafta bir mahallede toplu olarak yapılan temizlik ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 25.07.2022 12:48
  • Güncelleme: 25.07.2022 12:48
Melikgazi'nin temizlik seferberliği devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi her hafta bir mahallede toplu olarak yapılan temizlik ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu hafta Alpaslan ve Köşk Mahallesi’nde tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışma yaptığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi bizim evimiz, o yüzden evimizi de temiz tutmak görevimizdir. Bu çerçevede toplu temizlik çalışmalarımızı rutin hale getirdik. Periyodik halde her hafta bir mahalle toplu olarak temizleniyor. Çalışma çerçevesinde Ulaşım, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı anda mahallede temizlik, hafriyat alımı, yol süpürmesi, ilaçlama, geri dönüşüm, budama, yol ve kaldırım onarımı ve parklarda tadilat yaptı. Toplu çalışma sayesinde mahallelerin eksiklikleri de giderildi. Ekiplerimiz kış gelene kadar ilçemizin diğer mahallelerini de en detaylı şekilde temizlemeye devam edecekler. Tertemiz ve pırıl pırıl bir Melikgazi için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Çarşamba günü yeniden topbaşı yapacak

Kayserispor, Çarşamba günü yeniden topbaşı yapacak

Develi'ye yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çerçevesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Develi’ye yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çerçevesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin: 'Pandemi sonrası tatil sektöründe 14 kat zam yapıldı'

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin: “Pandemi sonrası tatil sektöründe 14 kat zam yapıldı”

Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor

Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor

Kayserililer doğaya akın etti

Kayserililer doğaya akın etti

Benzine indirim beklentisi

Benzine indirim beklentisi

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Klonlanan numarayla dolandırıcılık

Klonlanan numarayla dolandırıcılık

Olay Türk TV'nin acı günü

Olay Türk TV'nin acı günü

DAHA FAZLA
Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor

Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Hıdırellez Köşkü, Gök Gözlem Evi'ne dönüştürülüyor

Hıdırellez Köşkü, Gök Gözlem Evi’ne dönüştürülüyor

Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çalışmalar başladı

Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çalışmalar başladı

Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor

Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor